Comment choisir le pain le plus sain face à l’ultra-transformation insidieuse ?

Le pain peut être un aliment ultra-transformé sournois : voici comment choisir le plus sain pour votre santé.

Tl;dr Les aliments ultra-transformés sont liés à diverses maladies graves.

Plus de 73% de l’offre alimentaire aux États-Unis est ultra-transformée.

Certaines variétés de pain peuvent être considérées comme ultra-transformées.

Une alimentation ultra-transformée : un danger pour la santé

Les aliments ultra-transformés, omniprésents dans notre alimentation, sont de plus en plus pointés du doigt pour leurs effets néfastes sur la santé. En effet, un nombre croissant d’études les associent à diverses pathologies graves, allant de la démence aux maladies cardiovasculaires, en passant par certains cancers.

Le pain, un aliment ultra-transformé ?

Pourtant, la catégorie des aliments ultra-transformés est large et diverse. Elle représenterait plus de 73% de l’offre alimentaire aux États-Unis. Parmi les produits que l’on peut qualifier d’ultra-transformés, on trouve bien sûr les hot-dogs, les bonbons aux couleurs vives et autres junk foods traditionnels. Mais d’autres, auxquels on ne pense pas forcément, peuvent également entrer dans cette catégorie. C’est notamment le cas de nombreux pains disponibles dans les rayons des supermarchés.

Le pain, un produit du quotidien

Le pain est un produit de base que nous avons du mal à éviter d’acheter, ce qui pose un véritable dilemme pour ceux qui cherchent à limiter leur consommation d’aliments ultra-transformés. Alors, quels sont les critères à prendre en compte pour choisir un pain moins transformé ? Et qu’est-ce qui fait d’un pain un produit ultra-transformé ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Le pain et l’échelle NOVA

Pour répondre à ces questions, il faut se référer à l’échelle NOVA, un système de classification des aliments en fonction de leur niveau de transformation. Cette échelle distingue quatre grandes catégories : les aliments non transformés ou peu transformés, les ingrédients culinaires transformés, les aliments transformés et les aliments ultra-transformés.

Le pain, qui contient généralement de la farine, du sel, du sucre, de la levure et de l’eau, se situe dans la catégorie des aliments transformés. Toutefois, il peut basculer dans la catégorie des aliments ultra-transformés. Pour cela, il suffit d’ajouter certains types d’additifs, tels que le sirop de maïs à haute teneur en fructose, les émulsifiants, les stabilisateurs et les conservateurs.

Le choix du pain : une question de santé

Cependant, il y a une certaine controverse autour de la classification du pain comme un aliment ultra-transformé. Certains estiment que le pain, même avec certains ingrédients, est très différent de la viande reconstituée et ne devrait pas être classé comme ultra-transformé.

En fin de compte, il se peut qu’il ne soit pas toujours possible ou souhaitable d’éviter le pain ultra-transformé. Après tout, les aliments ultra-transformés sont si courants dans notre système alimentaire. Comme le dit un nutritionniste : « Faites de votre mieux ».