L’étonnant effet du bâillement sur le cerveau dévoilé par l’IRM

Des images par résonance magnétique montrent que le bâillement déclenche une activité cérébrale surprenante. Cette découverte apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes neurologiques associés à ce réflexe souvent jugé anodin.

Tl;dr Le bâillement déplace le liquide céphalo-rachidien différemment de la respiration.

Chaque individu a une signature unique de bâillement.

Le rôle exact du bâillement pour le cerveau reste incertain.

Une énigme physiologique aux multiples facettes

Peu de gestes quotidiens intriguent autant que le bâillement. Phénomène contagieux, observé dans la plupart des espèces, il conserve pourtant ses mystères. Une récente étude menée par des chercheurs de l’University of New South Wales, en Australie, vient d’ajouter une pièce inattendue au puzzle. En scrutant le comportement du liquide céphalo-rachidien (LCR), cette équipe a mis au jour un effet surprenant du bâillement sur cette précieuse substance qui protège et nettoie notre cerveau.

Bâiller : une mécanique unique révélée par l’IRM

En laboratoire, vingt-deux volontaires ont vu leurs têtes et cous passer sous IRM alors qu’on leur demandait successivement de respirer normalement, d’inspirer profondément, de réprimer ou d’exécuter un bâillement. Les chercheurs s’attendaient à des schémas similaires entre inspiration profonde et bâillement — après tout, les deux impliquent des mouvements d’air comparables. Pourtant, surprise : seul le bâillement induisait un déplacement marqué du LCR vers l’extérieur du cerveau, contrairement à la respiration profonde. Le neuroscientifique Adam Martinac, interrogé par New Scientist, confiait : « Le bâillement provoquait un mouvement du LCR à l’opposé de celui observé lors d’une profonde inspiration ».

Bâillements personnels et pistes physiologiques

Ce phénomène n’a pas été observé systématiquement chez tous les participants, et semblait même moins fréquent chez les hommes — sans que l’on sache si cela est lié aux limites techniques de l’appareil. Les images révèlent cependant un autre constat fascinant : chaque personne possède un « style » de bâillement propre, répété fidèlement à chaque essai. Les mouvements de langue notamment s’apparentent presque à une empreinte digitale.

En outre, lors d’un bâillement ou d’une inspiration profonde :

le flux sanguin quittant le cerveau s’intensifie, libérant ainsi de la place pour un nouvel afflux sanguin riche en oxygène ;

le sang artériel carotidien bondit temporairement d’environ un tiers lors du début du bâillement.

Bâiller : nettoyage cérébral ou thermorégulation ?

Mais pourquoi cette différence fondamentale entre bâillements et simples inspirations ? Le LCR étant essentiel à l’élimination des déchets neuronaux et au bon fonctionnement du système nerveux central, certains chercheurs suggèrent que le bâillement pourrait jouer un rôle dans le nettoyage cérébral ou dans la régulation thermique du cerveau. Comme le rappelle Adam Martinac : « Les maladies neurodégénératives s’accompagnent souvent d’une accumulation de déchets ; comprendre ce lien avec le LCR pourrait ouvrir de nouvelles pistes ».

Malgré ces avancées, beaucoup reste encore à éclaircir autour du sens profond du bâillement — ce comportement aussi banal qu’énigmatique dont la finalité précise échappe toujours à la science moderne.