Une étude révèle un effet insoupçonné d’un complément alimentaire très prisé

Une récente étude met en lumière un effet indésirable jusque-là méconnu associé à un complément alimentaire largement consommé. Les chercheurs appellent à la vigilance face à ce risque potentiel pour la santé, souvent sous-estimé par les utilisateurs.

Tl;dr EPA pourrait freiner la réparation cérébrale post-traumatique.

DHA n’aurait pas ces effets négatifs constatés.

Effets à confirmer chez l’humain ; recherches en cours.

Des bienfaits sous conditions pour les oméga-3

En matière de santé cérébrale, les compléments à base d’huile de poisson jouissent d’une réputation flatteuse. Pourtant, des travaux récents menés par des équipes de l’Université médicale de Caroline du Sud (MUSC) et du Cold Spring Harbor Laboratory remettent en question certaines certitudes, notamment concernant l’un des acides gras phares : l’EPA, ou eicosapentaénoïque.

L’EPA sous surveillance après traumatisme crânien

Il s’avère, selon ces recherches, que si l’on administre une alimentation enrichie en EPA à des souris ayant subi un léger traumatisme crânien, leurs capacités d’apprentissage spatial et leur mémoire semblent nettement diminuées. Une surprise, sachant que les oméga-3 sont généralement associés à la réparation neuronale. Mais ici, tout indique que l’EPA perturberait la remise en état des vaisseaux sanguins cérébraux en modifiant leur métabolisme énergétique.

Plus précisément, ce phénomène ne concerne que les cerveaux blessés et engagés dans un processus de réparation. « L’idée que l’huile de poisson soit bénéfique pour tous ne tient plus dès qu’on s’intéresse aux interactions complexes avec le cerveau », souligne le neuroscientifique Onur Eskiocak. Autrement dit, il existe une véritable « vulnérabilité métabolique contextuelle ».

DHA et EPA : deux profils très différents

À l’inverse, le second grand acide gras de l’huile de poisson, le DHA, n’a pas montré d’effets délétères sur la réparation vasculaire lors d’expériences réalisées sur des cellules humaines issues de la barrière hémato-encéphalique. Chez la souris, seule l’EPA s’accumule dans le cerveau post-supplémentation – un point qui corrobore ce que la science savait déjà : le DHA s’incorpore beaucoup plus facilement aux membranes des cellules cérébrales.

Parmi les conséquences préoccupantes observées chez les rongeurs : une accumulation accrue de protéines tau toxiques, associée au risque de dégénérescence cérébrale. De plus, lors d’analyses sur du tissu cérébral humain provenant de cas atteints d’encéphalopathie traumatique chronique (CTE), un tableau similaire a été relevé concernant le métabolisme cellulaire et les vaisseaux sanguins.

Avis prudents et perspectives de recherche

Si ces résultats invitent à davantage de prudence quant à l’usage généralisé des compléments riches en EPA, ils restent principalement issus de modèles animaux ou cellulaires. Les chercheurs insistent donc : il serait prématuré d’extrapoler trop vite ces conclusions à l’ensemble des humains. Toutefois, cette étude ouvre la voie à une réflexion essentielle sur une nutrition cérébrale « sur-mesure ». Les prochaines étapes ? Explorer plus finement les effets différenciés d’EPA et DHA sur divers types cellulaires et organiser des essais cliniques ciblés.

Comme le résume prudemment Onder Albayram, « Cet article est un point de départ qui incite notre discipline à poser des questions plus précises et testables sur la nutrition personnalisée du cerveau. »