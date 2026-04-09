L’avertissement d’un neurochirurgien sur les risques accrus de saignements liés à l’association huile de poisson et aspirine

La combinaison d’huile de poisson et d’aspirine suscite l’inquiétude de certains spécialistes : un neurochirurgien met en garde contre les risques potentiels d’une fluidification excessive du sang lorsque ces deux substances sont prises ensemble.

Tl;dr Mélange aspirine et oméga-3 peut causer hémorragie fatale.

Conseils d’influenceurs non vérifiés mettent en danger les patients cardiaques.

Consultation médicale essentielle avant tout nouveau complément.

L’influence des réseaux sociaux, un danger sous-estimé

Ces derniers jours, le cas d’un patient décédé suite à une hémorragie cérébrale massive a jeté une lumière crue sur les dangers du mélange entre médicaments et compléments, inspiré par des recommandations glanées sur les réseaux sociaux. Ce drame, révélé par le Dr. Arun L Naik, neurochirurgien à l’AIIMS New Delhi, illustre l’écart croissant entre prescriptions médicales rigoureuses et conseils délivrés par certains influenceurs. En suivant sans prévenir son cardiologue une routine quotidienne mêlant aspirine et gélules d’huile de poisson riches en oméga-3, le patient pensait optimiser sa santé cardiaque. La réalité fut tout autre.

Un cocktail risqué : quand « naturel » rime avec danger

Souvent vantés comme un atout « naturel », les compléments à base d’huile de poisson séduisent pour leur supposée capacité à renforcer le cœur. Mais associés à l’aspirine, prescrite pour éviter la formation de caillots après stent ou angioplastie, ils accentuent dangereusement la fluidité sanguine. Ce double effet antiagrégant peut entraîner des signes trompeurs : ecchymoses persistantes après de légers chocs, saignements de nez ou gencives lors du brossage, selles noires ou vomissements évoquant du marc de café. Autant de signaux d’alarme trop souvent minimisés.

À qui s’adresse l’avertissement ?

Le risque grimpe chez les personnes âgées, celles ayant des antécédents d’ulcères ou déjà traitées par anticoagulants. Selon le Dr Naik, beaucoup croient – à tort – que le « naturel » protège de tout effet secondaire. Pourtant, une simple capsule concentre 1 à 2 grammes d’oméga-3 – bien plus qu’une consommation régulière de poisson. Voici quelques indices révélateurs qu’il ne faut jamais ignorer :

Pétéchies , ces points rouges sous la peau

, ces points rouges sous la peau Saignements prolongés (nez, gencives)

Maux de tête soudains associés à une faiblesse inhabituelle

L’importance cruciale du dialogue médical

Face à la multiplication des ventes de compléments en ligne et aux diagnostics partagés sur Instagram, il devient vital de rappeler que chaque ajout au traitement devrait passer par la validation du médecin. Seuls les spécialistes évaluent précisément le bon équilibre entre bénéfices et risques : analyse sanguine, ajustement des doses… Pour protéger son cœur durablement, miser sur les aliments naturellement riches en oméga-3 (saumon, noix), l’activité physique régulière et un suivi personnalisé reste la voie la plus sûre. Avant tout changement : interroger son cardiologue demeure le réflexe essentiel. Une précaution qui pourrait sauver bien plus qu’une vie.