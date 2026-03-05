Découverte de microbes buccaux et intestinaux capables de neutraliser les protéines allergènes de l’arachide

Des chercheurs ont identifié, dans la bouche et l’intestin, des microbes capables de neutraliser les protéines responsables de l’allergie à l’arachide. Cette avancée ouvre la voie à de nouvelles stratégies pour lutter contre cette réaction allergique.

Tl;dr Certains microbes « désarment » les allergènes de l’arachide.

Présence accrue : réactions allergiques moins sévères observées.

Piste prometteuse, mais traitements encore à l’étude.

Des bactéries protectrices contre les allergies à l’arachide ?

La prise en charge des allergies alimentaires graves, et notamment de l’allergie à l’arachide, pourrait un jour s’appuyer sur des alliés insoupçonnés : les bactéries naturellement présentes dans notre bouche et notre intestin. Une étude internationale menée par des chercheurs de l’Université autonome de Madrid et de l’Université McMaster met en lumière le rôle inattendu de deux genres bactériens, Rothia et Staphylococcus, capables de dégrader certains allergènes majeurs.

L’allergie à l’arachide, un risque toujours présent

En Europe et aux États-Unis, près de 2 % de la population souffre d’une allergie à l’arachide. Chez les enfants, ce taux grimpe encore, tout comme la gravité du risque encouru : une réaction anaphylactique peut provoquer une obstruction des voies respiratoires ou une chute soudaine de la tension artérielle. L’origine du problème ? L’organisme reconnaît à tort les protéines d’arachide — notamment Ara h 1 et Ara h 2 — comme une menace majeure, déclenchant alors une production massive d’anticorps IgE.

Bactéries « désarmeuses » d’allergènes : vers une nouvelle stratégie ?

Les travaux récemment publiés dans Cell Host & Microbe démontrent que certains individus tolèrent mieux l’exposition à l’arachide lorsque leur microbiote buccal ou intestinal héberge davantage de ces « désarmeuses » naturelles. Lorsqu’ils sont exposés à l’allergène, leur réaction inflammatoire s’avère bien plus modérée. À titre d’exemple, sur 19 enfants participant à un protocole expérimental d’immunothérapie orale, ceux présentant plus de bactéries capables de digérer ces protéines déclenchaient des réactions nettement moins sévères lors des tests cliniques.

Voici ce que montre cette étude :

Les enfants avec un microbiote riche en Rothia tolèrent mieux les arachides.

tolèrent mieux les arachides. L’ajout contrôlé de ces microbes chez la souris réduit drastiquement le choc anaphylactique.

Pistes thérapeutiques et prudence scientifique

Faut-il pour autant imaginer des probiotiques miracles dans un avenir proche ? Les auteurs tempèrent : « L’identification précise des microbes impliqués dans le métabolisme des allergènes humains ouvre la voie à de nouvelles approches thérapeutiques. » Cependant, pour envisager une application concrète chez l’humain, davantage d’études cliniques seront indispensables. En attendant, ces résultats marquent une avancée importante vers la compréhension fine du rôle du microbiote dans les maladies allergiques et pourraient permettre un jour d’adapter plus finement les traitements selon le profil microbien individuel.