Le Viagra, un espoir prometteur parmi les traitements actuels contre Alzheimer

Des recherches récentes suggèrent que le Viagra, couramment prescrit contre les troubles de l’érection, pourrait aussi jouer un rôle prometteur dans le traitement de la maladie d’Alzheimer, offrant ainsi une piste thérapeutique inattendue parmi les solutions existantes.

Tl;dr Viagra et deux autres médicaments pourraient prévenir Alzheimer.

Des experts recommandent des essais cliniques sur ces traitements.

Des études supplémentaires sont nécessaires avant toute utilisation.

Des médicaments existants en première ligne contre Alzheimer

La lutte contre la maladie d’Alzheimer pourrait bien prendre un tournant inattendu grâce à la réorientation de traitements déjà disponibles sur le marché. Plutôt que de développer de nouveaux composés, laborieux et coûteux, des scientifiques s’appuient aujourd’hui sur une stratégie prometteuse : réutiliser des médicaments initialement créés pour d’autres affections, une approche jugée plus rapide, mieux maîtrisée en matière de sécurité et bien moins onéreuse.

Une sélection experte inédite

Récemment, un panel composé de 21 spécialistes a passé au crible anonymement diverses suggestions ainsi que les preuves cliniques accumulées. Leur mission : établir une liste hiérarchisée des traitements les plus prometteurs face à cette pathologie neurodégénérative. Sur les 80 candidats évalués, trois ont particulièrement retenu l’attention : le célèbre traitement contre la dysfonction érectile commercialisé sous le nom de Viagra (Sildénafil), le vaccin contre le zona Zostavax, et le riluzole, prescrit contre la sclérose latérale amyotrophique.

Mécanismes d’action et espoirs fondés

Les raisons de ce choix sont multiples. Le Sildénafil, connu pour relaxer les vaisseaux sanguins, semble également réduire l’accumulation toxique de la protéine tau dans le cerveau — un marqueur clé d’Alzheimer. Le vaccin Zostavax, quant à lui, aurait des effets encore plus marqués selon les experts, probablement en stimulant le système immunitaire même si la relation reste à préciser. Enfin, le riluzole s’illustre par sa capacité à protéger les neurones via l’altération de certaines voies biologiques impliquées dans la maladie.

Tous ces traitements présentent selon les chercheurs des profils de tolérance adaptés à une population âgée et fragile. Comme l’explique l’équipe scientifique dans leur publication : « Chacun de ces candidats prioritaires dispose d’éléments soutenant leurs mécanismes d’action et a déjà montré une certaine efficacité lors d’études préliminaires ou épidémiologiques. »

L’étape cruciale des essais cliniques

Pour autant, si ces pistes paraissent porteuses d’espoir, rien n’est encore joué : « Il est crucial d’engager désormais des essais cliniques robustes afin d’évaluer leur véritable potentiel dans la prévention ou le traitement d’Alzheimer », souligne Anne Corbett, chercheuse à l’Université d’Exeter. Elle insiste sur l’importance du « drug repurposing » qui permet parfois aux médicaments d’hier contre une maladie, de devenir ceux de demain pour une autre.

Les spécialistes rappellent qu’Alzheimer demeure un casse-tête biologique aux causes multiples et imbriquées. Pour avancer concrètement vers une solution thérapeutique, seules des études supplémentaires permettront de lever définitivement les incertitudes entourant ces trois options innovantes.