Des chercheurs révèlent que le Viagra pourrait réparer une forme spécifique de surdité

Des chercheurs ont récemment démontré que le Viagra pourrait réparer les lésions responsables d’une certaine forme de surdité. Cette avancée ouvre de nouvelles perspectives pour le traitement de troubles auditifs jusque-là considérés comme irréversibles.

Tl;dr Découverte de mutations génétiques liées à la surdité.

Complément L-arginine et Viagra : pistes thérapeutiques prometteuses.

Des essais sur l’humain envisagés, premiers résultats encourageants.

Un nouvel espoir pour la surdité congénitale

Les progrès de la recherche génétique offrent, aujourd’hui, une perspective inédite aux personnes atteintes de surdité congénitale. Si environ trois individus sur deux mille naissent avec une perte auditive irréversible, un récent travail international vient bouleverser cette fatalité. Au cœur de cette avancée : la mise en évidence de trois mutations rares du gène CPD, identifié grâce à un séquençage massif chez des familles originaires de Türkiye, toutes concernées par une surdité sensorielle héréditaire.

L’importance du gène CPD et ses mécanismes dévoilés

C’est en scrutant les cellules cutanées humaines et les tissus cochléaires de souris modifiées génétiquement que les scientifiques ont pu cerner le rôle central du gène CPD. En fait, l’absence ou le dysfonctionnement de cet enzyme perturbe la synthèse d’arginine — un acide aminé clé — ce qui bloque la production d’oxyde nitrique, indispensable au bon fonctionnement des cellules sensorielles auditives. La carence provoque stress et mort cellulaire, notamment au niveau des fines cellules ciliées essentielles à l’audition. Chez des drosophiles également porteuses d’anomalies similaires, les symptômes se manifestent par des troubles de l’équilibre et une perte auditive, renforçant le lien entre CPD et audition.

Pistes thérapeutiques inédites : compléments alimentaires et médicaments connus

Face à ce constat, les chercheurs ont tenté diverses approches pour limiter les dégâts cellulaires. De façon surprenante, l’ajout d’L-arginine, un complément nutritionnel courant, a permis de restaurer en partie les niveaux d’oxyde nitrique et d’atténuer la mort cellulaire dans leurs modèles. Autre piste intrigante : l’utilisation du sildénafil — plus connu sous le nom commercial « Viagra » — capable d’augmenter la concentration en cGMP, une molécule, elle aussi, affectée par la mutation.

Voici ce que ces découvertes pourraient signifier concrètement :

L’espoir d’une future prise en charge médicamenteuse pour certaines formes rares de surdité.

L’éventualité de recycler des traitements déjà approuvés, tel que le Viagra, pour des maladies génétiques orphelines.

Vers des essais cliniques : prudence et perspectives

Même si tout cela demeure préliminaire — limité pour l’instant à des cultures cellulaires et à des animaux — les chercheurs entendent poursuivre leur exploration. Une base de données britannique a déjà confirmé que ces mutations se retrouvent chez d’autres patients souffrant de perte auditive. Prochain objectif : étendre les études aux humains pour valider ces approches prometteuses.

Comme le souligne le neuroscientifique Rong Grace Zhai, « Cela illustre nos efforts pour réutiliser des médicaments déjà validés afin de traiter certaines maladies rares ». Entre prudence scientifique et optimisme mesuré, cette avancée laisse entrevoir une nouvelle ère dans le traitement de la surdité génétique.