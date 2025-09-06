Une seule greffe fécale pourrait réduire le risque de diabète et de maladies cardiaques pendant 4 ans

Une unique transplantation de microbiote fécal pourrait contribuer à réduire, durant quatre ans, les risques liés au diabète et aux maladies cardiovasculaires, selon de nouvelles données scientifiques sur l’impact durable de cette intervention médicale.

Tl;dr Transplantation de microbiote réduit durablement le syndrome métabolique.

Aucun effet notable sur la perte de poids observé.

Des bénéfices pourraient ouvrir la voie à de nouveaux probiotiques.

Une avancée discrète, mais prometteuse dans la lutte contre le syndrome métabolique

De plus en plus d’éléments tendent à montrer que l’équilibre des bactéries intestinales pourrait bien jouer un rôle central dans la gestion de l’obésité et du syndrome métabolique. Récemment, une équipe de chercheurs de l’Université d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, s’est penchée sur les effets à long terme d’une intervention pour le moins singulière : la transplantation de microbiote fécal (FMT).

Des résultats durables, mais sans perte de poids significative

Cinq ans après une première étude impliquant 87 jeunes adultes obèses, les scientifiques ont mené un suivi auprès de 55 participants initiaux. Parmi eux, 27 avaient reçu des capsules contenant des bactéries intestinales bénéfiques tandis que les autres se voyaient administrer un placebo. Étonnamment, si l’indice de masse corporelle (IMC) restait inchangé entre les deux groupes, ceux traités par FMT présentaient toujours — quatre ans plus tard — des scores nettement meilleurs concernant le syndrome métabolique.

Le syndrome métabolique, rappelons-le, regroupe divers facteurs à risque : hypertension artérielle, excès de sucre et de graisses dans le sang, tour de taille élevé ou encore troubles du cholestérol. Comme l’explique le pédiatre endocrinologue Wayne Cutfield, « ce syndrome double le risque de décès par maladie cardiaque ou AVC et multiplie par cinq celui du diabète de type 2 ».

L’impact durable du microbiote intestinal sur la santé

Ce qui intrigue particulièrement les chercheurs, c’est la persistance du bénéfice : « Un seul traitement a permis une réduction marquée du syndrome métabolique pendant au moins quatre ans », souligne Cutfield. Certains marqueurs biologiques – notamment une diminution du pourcentage de masse grasse – témoignent aussi de cette amélioration prolongée. Plus surprenant encore : la composition bactérienne transplantée était toujours partiellement présente chez les participants ayant reçu le traitement initial.

Voici ce qui distingue ces découvertes :

Bénéfice durable sans besoin apparent d’entretien régulier ;

sans besoin apparent d’entretien régulier ; Aucune variation significative d’IMC , mais amélioration des marqueurs métaboliques ;

, mais amélioration des marqueurs métaboliques ; Lien confirmé entre le microbiome et les risques cardio-métaboliques.

Pistes pour des thérapies ciblées et personnalisées

Face à ces résultats encourageants, les scientifiques demeurent prudents : la transplantation fécale n’est pas dépourvue de risques, et d’autres études doivent déterminer précisément quelles souches microbiennes sont réellement bénéfiques. Pour autant, comme l’avance le généticien Justin O’Sullivan, « savoir programmer son propre microbiome pourrait permettre d’éviter certaines maladies avant même qu’elles n’apparaissent ». L’horizon se dessine ainsi vers des probiotiques nouvelle génération capables d’agir en profondeur sur notre santé métabolique.