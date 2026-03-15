Un nouveau traitement réduit les injections pour l’œdème maculaire diabétique à seulement deux par an

Un nouveau traitement contre l’œdème maculaire diabétique permet de réduire considérablement la fréquence des injections oculaires, passant d’un rythme mensuel à seulement deux fois par an, améliorant ainsi le confort et la qualité de vie des patients.

Tl;dr Susvimo réduit la fréquence des traitements pour l’œdème maculaire diabétique.

Implant délivrant en continu un anti-VEGF, efficace comme les injections.

Risque et suivi à discuter avec l’ophtalmologiste.

L’œdème maculaire diabétique : une menace silencieuse

La progression de l’œdème maculaire diabétique n’est jamais anodine. Cette complication oculaire du diabète résulte d’un excès de sucre dans le sang, provoquant, au fil des ans, la détérioration des vaisseaux rétiniens. Ce processus libère alors une quantité excessive de facteur de croissance vasculaire endothélial (VEGF), rendant les vaisseaux plus perméables. Le liquide s’accumule ensuite dans la macula, région centrale de la rétine essentielle à la vision précise. Selon les estimations, près de 5,5 % des personnes diabétiques développeraient cette affection, exposant ces patients à un risque réel de perte irréversible de la vue en l’absence d’une prise en charge adaptée.

Traitements : du classique au plus innovant

Traditionnellement, le traitement repose sur des injections intraoculaires mensuelles d’anti-VEGF comme le ranibizumab. Or, pour beaucoup, ce rythme s’avère contraignant. Aujourd’hui, grâce à des innovations telles que l’implant Susvimo, récemment approuvé par la FDA, un nouvel espoir émerge. Placé chirurgicalement dans l’œil, ce petit réservoir délivre en continu le même médicament autrefois injecté tous les mois. Les visites chez l’ophtalmologiste peuvent ainsi être espacées à deux fois par an pour les recharges, réduisant significativement la lourdeur du protocole.

Dans certains cas particuliers, d’autres molécules comme Vabysmo, qui cible simultanément le VEGF et Ang-2, peuvent également être envisagées selon la sévérité ou l’évolution de la maladie.

Bénéfices et risques : peser chaque option

Si l’efficacité du dispositif Susvimo s’aligne sur celle des injections mensuelles — les essais cliniques montrent des résultats équivalents après soixante semaines — il n’est pas exempt de risques. Voici quelques éléments à considérer lors du choix d’une solution :

Difficultés liées aux implants : douleur ou infection postopératoire possible.

: douleur ou infection postopératoire possible. Corticostéroïdes : augmentation possible de la pression intraoculaire ou risque accru de cataracte.

: augmentation possible de la pression intraoculaire ou risque accru de cataracte. Contraintes pratiques : temps consacré aux rendez-vous médicaux et déplacements fréquents.

Il reste essentiel que chaque patient échange avec son spécialiste pour déterminer le traitement adapté à sa situation clinique et à son mode de vie.

L’importance du suivi et de la prévention

Au-delà des traitements techniques, préserver sa vision suppose également une gestion rigoureuse du diabète : équilibre glycémique via alimentation adaptée, médication stricte et surveillance régulière sont incontournables. Selon le docteur Lisa Schocket, présidente du service d’ophtalmologie à l’Université du Maryland School of Medicine, rien ne saurait remplacer « des examens ophtalmologiques réguliers ». Repérer rapidement tout signe d’évolution permet en effet d’intervenir avant qu’une perte visuelle ne devienne irréversible.

Pour chaque patient diabétique : ne pas négliger ses rendez-vous ophtalmo reste sans doute le conseil le plus précieux.