Un test sanguin permettrait de détecter le risque de démence chez les femmes, des années avant les premiers signes

Une analyse sanguine permet désormais d’anticiper le risque de développer une démence chez les femmes, plusieurs dizaines d’années avant l’apparition des premiers signes. Cette avancée ouvre la voie à un dépistage précoce et personnalisé.

Tl;dr Un test sanguin repère le risque de démence 25 ans avant.

Le marqueur p-tau217 s’avère fiable chez certaines femmes.

Des différences selon la race et l’hormonothérapie persistent.

Un pas de géant dans le dépistage précoce

Identifier les premiers signes de démence est un défi médical de taille. Or, une récente étude menée par une équipe regroupant plusieurs institutions américaines ouvre des perspectives inédites : grâce à une simple prise de sang, il serait désormais possible de détecter le risque de développer la maladie jusqu’à vingt-cinq ans avant l’apparition des premiers symptômes. Cette avancée, encore au stade expérimental, pourrait bouleverser la manière d’anticiper la prise en charge et la prévention.

L’espoir d’un biomarqueur sanguin accessible

Au cœur de ces travaux, plus de 2 700 participantes – toutes âgées entre 65 et 79 ans et initialement sans troubles cognitifs – ont vu leur état suivi sur plusieurs décennies. Les chercheurs ont particulièrement ciblé le dosage du p-tau217, une protéine présente dans le sang dont la concentration élevée trahit généralement la présence d’enchevêtrements anormaux dans le cerveau, phénomène central dans la maladie d’Alzheimer. Comme l’explique la neuroscientifique Linda McEvoy du Kaiser Permanente Washington Health Research Institute, « les biomarqueurs sanguins comme le p-tau217 sont prometteurs, car beaucoup moins invasifs que les examens cérébraux traditionnels ».

Les résultats révèlent une corrélation nette entre un taux élevé de p-tau217 et le développement ultérieur d’une forme légère ou sévère de démence. Attention toutefois : ce test n’a rien d’infaillible. D’autres facteurs semblent influencer l’apparition des symptômes, et certains individus présentant un taux élevé ne développeront jamais la maladie.

Nuances selon l’origine ethnique et l’hormonothérapie

Détail intéressant : l’association entre ce biomarqueur et le risque de démence varie selon les profils. Par exemple :

Chez les femmes ayant reçu un traitement associant œstrogènes et progestatifs, le lien apparaît plus marqué qu’avec les œstrogènes seuls.

Concernant l’origine ethnique, si l’indicateur se révèle pertinent chez les femmes blanches comme noires pour prédire la démence, il n’existe pas d’association claire avec les formes légères chez les femmes noires.

Les auteurs suggèrent que cela pourrait s’expliquer par des biais de diagnostic ou des particularités biologiques insuffisamment comprises à ce jour.

Des pistes pour demain

Même si ce test sanguin n’est pas encore prêt à être utilisé pour un dépistage massif, ses performances sur une aussi longue période donnent bon espoir. Comme le souligne l’épidémiologiste Aladdin Shadyab, « cela laisse imaginer des stratégies préventives bien plus précoces et personnalisées ». L’enjeu désormais sera d’affiner cet outil pour mieux comprendre pourquoi certains individus résistent malgré tout à la maladie — peut-être une nouvelle clé contre Alzheimer.