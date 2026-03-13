L’insomnie, un signe précoce d’Alzheimer ? Ce que révèle une nouvelle étude

Des chercheurs révèlent un lien entre l’insomnie et les premiers signes de la maladie d’Alzheimer. De nouvelles données permettent de mieux comprendre pourquoi des troubles du sommeil pourraient annoncer l’apparition précoce de cette affection neurodégénérative.

Tl;dr Le sommeil perturbé précède souvent la maladie d’Alzheimer.

L’accumulation de protéine tau dérègle l’énergie cérébrale.

Cibler le métabolisme du cerveau pourrait freiner la progression.

Sommeil et Alzheimer : un lien plus intime qu’on ne le pensait

Les personnes atteintes de maladie d’Alzheimer présentent fréquemment des troubles du sommeil bien avant l’apparition des symptômes classiques. Mais pourquoi ce phénomène ? Une équipe de chercheurs de l’University of Kentucky, aux États-Unis, a identifié un mécanisme inédit qui pourrait éclairer ce mystère. Leur étude, publiée récemment, suggère que l’accumulation précoce de la protéine tau dans le cerveau perturberait profondément la gestion énergétique des neurones.

Le rôle inattendu de la protéine tau sur l’éveil cérébral

D’après ces travaux menés sur des modèles murins, la protéine tau altère le fonctionnement habituel du cerveau : au lieu d’utiliser le glucose pour produire de l’énergie, les neurones génèrent en excès du glutamate, un neurotransmetteur connu pour stimuler l’activité cérébrale. Ce « détournement » métabolique maintient les neurones en état d’alerte prolongé, rendant ainsi difficile l’accès au sommeil profond. Comme le souligne la physiologiste Shannon Macauley, « C’est comme un enfant capricieux qui refuse obstinément de s’endormir ». Ce processus serait observable dès les premiers signes de dysfonctionnement de la tau, avant même la formation des agrégats pathologiques typiques.

L’engrenage infernal : sommeil perturbé et aggravation d’Alzheimer

Ce déséquilibre énergétique crée alors un cercle vicieux : la maladie perturbe le sommeil, et ce manque de repos aggrave à son tour l’évolution d’Alzheimer. Les chercheurs insistent toutefois sur une nuance essentielle : cette phase initiale semble réversible. Certains médicaments déjà utilisés contre l’épilepsie ou le diabète de type 2 — qui modifient le métabolisme cérébral — pourraient aider à apaiser cette hyperactivité neuronale et ainsi ralentir la progression des symptômes.

Pour mieux saisir ces enjeux complexes, il faut garder à l’esprit que plusieurs processus sont imbriqués dans la maladie. On sait aussi qu’elle peut être influencée par des facteurs extra-cérébraux tels qu’une inflammation digestive.

Vers une nouvelle prévention centrée sur le sommeil ?

En attendant l’avènement de traitements réellement curatifs, il semble crucial — comme le rappelle Riley Irmen, physiologiste à l’University of Kentucky — d’agir sur les facteurs modifiables : « Souligner des éléments comme le sommeil peut réduire notre vulnérabilité face à Alzheimer. » À mesure que s’accumulent les preuves sur l’importance du mode de vie dans les risques d’apparition de cette pathologie, le sommeil apparaît désormais comme une pièce maîtresse à surveiller… et à préserver.