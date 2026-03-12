Des chercheurs dévoilent enfin l’origine des caillots sanguins associés aux vaccins contre la COVID

Des chercheurs ont réussi à élucider les mécanismes à l’origine de rares caillots sanguins observés après l’administration de certains vaccins contre la COVID-19, apportant ainsi des réponses attendues sur ce phénomène préoccupant et encore mal compris jusqu’ici.

Tl;dr Une mutation rare explique les caillots post-vaccin AstraZeneca.

Deux conditions génétiques doivent coïncider pour déclencher la VITT.

Découverte clé pour concevoir de futurs vaccins plus sûrs.

Des caillots rares, une explication enfin identifiée

Dès le début de la campagne mondiale contre la pandémie, les vaccins à vecteur adénoviral, comme celui développé par AstraZeneca, ont sauvé des millions de vies. Pourtant, au fil des mois, un phénomène préoccupant a émergé : une poignée de personnes présentaient de dangereux caillots sanguins dans des zones inhabituelles du corps après l’injection. Le mystère entourant cette réaction extrême restait entier — jusqu’à aujourd’hui.

Un enchaînement improbable d’événements biologiques

Les chercheurs ont attribué ce syndrome rare à la thrombocytopénie immunitaire thrombotique induite par le vaccin (VITT). L’organisme, par erreur, attaque alors sa propre protéine appelée « platelet factor 4 ». Le mécanisme ? Des anticorps ultra-adhérents s’agrègent autour de cette protéine et forment d’imposants complexes, déclenchant ces fameuses thromboses.

Une équipe internationale, mobilisant des spécialistes en Australie, au Canada et en Allemagne, vient d’apporter des réponses inédites. En analysant une centaine de patients touchés à travers le monde et grâce à deux prélèvements sanguins conservés avant toute vaccination, ils sont remontés à la source : les anticorps responsables ciblent initialement une protéine du virus adénoviral (la protéine VII), héritée d’anciennes infections bénignes contractées durant l’enfance.

L’alchimie génétique derrière la VITT

Mais pourquoi ce phénomène demeure-t-il aussi exceptionnel ? Les chercheurs ont mis en lumière deux facteurs décisifs :

Un variant génétique spécifique du système immunitaire doit être présent chez l’individu.

du système immunitaire doit être présent chez l’individu. Une mutation rare survient dans une cellule productrice d’anticorps lors de la réponse au vaccin.

Lorsque ces deux éléments coïncident — et seulement dans ce cas — l’anticorps mute suffisamment pour s’attacher fortement au platelet factor 4 et provoquer la VITT. Voilà qui éclaire pourquoi ces effets secondaires sont si peu fréquents.

Des perspectives cruciales pour l’avenir vaccinal

Certains pourraient penser que le sujet appartient désormais au passé. Pourtant, ces connaissances demeurent capitales. Les vaccins à base d’adénovirus restent précieux : ils sont bon marché et faciles à distribuer partout sur la planète. Et face à de futures pandémies ou même dans certains syndromes non liés aux vaccins, mais présentant les mêmes symptômes (infection virale ou complications obstétricales), comprendre finement ce mécanisme pourrait permettre d’améliorer ou d’adapter les prochains vaccins afin d’éviter ce risque rarissime, mais grave.

Cette avancée éclaire non seulement le passé récent, mais ouvre surtout la voie à des stratégies plus sûres pour tous.