Un nouveau candidat protéique prometteur identifié pour lutter efficacement contre le paludisme

Des chercheurs ont identifié une protéine clé impliquée dans le développement du paludisme. Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles stratégies thérapeutiques potentiellement efficaces pour lutter contre cette maladie qui continue de faire des millions de victimes chaque année.

Tl;dr Découverte d’une faiblesse clé du parasite du paludisme.

La protéine ARK1, essentielle à la division cellulaire du parasite.

Cible prometteuse pour de nouveaux traitements antipaludiques.

Une vulnérabilité inattendue dans le combat contre le paludisme

Chaque année, le paludisme emporte des centaines de milliers de vies à travers le monde. Rien qu’en 2024, environ 610 000 décès ont été recensés, une écrasante majorité touchant l’Afrique et ses jeunes enfants, encore terriblement exposés. Malgré les progrès des vaccins et la mobilisation internationale, ce fléau ancestral résiste toujours.

À la recherche de la faille chez Plasmodium

Derrière cette maladie se cache un acteur microscopique : le parasite du genre Plasmodium. Ce dernier, appartenant aux protistes – ni animaux, ni plantes, ni champignons –, a traversé les âges depuis le Crétacé en développant une machinerie cellulaire singulière. Cinq espèces principales infectent l’humain, toutes transmises via les moustiques Anopheles, et leur capacité à se reproduire rapidement reste au cœur de leur dangerosité.

Ce qui intrigue aujourd’hui les chercheurs réside justement dans la manière dont ces parasites se divisent. Une étude récente révèle que leur processus de mitose diffère radicalement de celui observé chez l’humain : il s’appuie sur une protéine-clé, baptisée Aurora-related kinase 1 (ARK1), qui orchestre l’organisation du fuseau mitotique – véritable chef d’orchestre de la séparation génétique nécessaire à la formation de nouveaux parasites.

L’Achille des parasites : ARK1 en ligne de mire

Des scientifiques menés par Rita Tewari et Ryuji Yanase, à l’Université de Nottingham, ont recouru aux techniques pointues d’inactivation génique afin d’étudier cette fameuse protéine. Résultat ? Sans ARK1, impossible pour le parasite d’achever sa division ; il ne parvient plus ni à se développer chez l’humain ni chez son vecteur moustique.

Dans leurs mots : « Ce qui rend cette découverte si enthousiasmante, c’est que le complexe ‘Aurora’ du parasite diffère beaucoup de sa version humaine. » Ce fossé moléculaire ouvre une perspective nouvelle : élaborer des traitements ciblés sur ARK1 pourrait épargner les cellules humaines tout en « éteignant la lumière sur le paludisme ».

Nouveaux horizons thérapeutiques ?

Les auteurs estiment que cette singularité représente un atout majeur pour la recherche future. La mise au jour du rôle central d’ARK1 offre désormais une piste tangible vers des médicaments capables d’anéantir spécifiquement le parasite sans affecter son hôte. Ce n’est peut-être qu’un début, mais déjà un nouveau chapitre s’esquisse dans la lutte contre un ennemi millénaire.