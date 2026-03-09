Vous croyez avoir un métabolisme rapide ? Les découvertes scientifiques pourraient bien vous étonner

Beaucoup pensent que leur métabolisme fonctionne à plein régime, expliquant ainsi une perte ou une prise de poids rapide. Pourtant, des études récentes révèlent que la vitesse du métabolisme varie moins qu’on ne le croit entre individus.

Tl;dr Le métabolisme varie selon de nombreux facteurs.

« Lent » ou « rapide » : des exceptions médicales seulement.

Les mythes sur le métabolisme persistent dans la culture populaire.

Une notion souvent mal comprise

Depuis longtemps, le concept de métabolisme alimente discussions et fantasmes. On entend fréquemment des personnes affirmer, parfois avec un brin d’auto-dérision : « J’ai un métabolisme rapide, je peux manger ce que je veux ! ». À l’inverse, d’autres expliquent leurs difficultés à perdre du poids par un « métabolisme lent ». Mais que recouvrent réellement ces affirmations ? Et la science valide-t-elle cette idée d’un métabolisme variable d’un individu à l’autre ?

Derrière le mot “métabolisme”

Pour y voir clair, il est essentiel de rappeler ce que recouvre ce terme. Le métabolisme, c’est l’ensemble des processus chimiques nécessaires au fonctionnement du corps humain : respiration, circulation sanguine, réparation cellulaire… Lorsque l’on évoque la question du poids, on parle plus précisément de taux métabolique, soit la vitesse à laquelle l’organisme transforme les aliments et les réserves en énergie utilisable. Ce taux dépend de différents paramètres :

Taux métabolique basal : énergie dépensée au repos (60 à 75 % du total quotidien).

: énergie dépensée au repos (60 à 75 % du total quotidien). Thermogénèse alimentaire : énergie nécessaire à la digestion (10 à 15 %).

: énergie nécessaire à la digestion (10 à 15 %). Activité physique non structurée (mouvements quotidiens) : jusqu’à 30 %.

(mouvements quotidiens) : jusqu’à 30 %. Dépense liée à l’exercice structuré, comme le sport (variable selon l’activité).

Métabolisme « rapide », « lent » : mythe ou réalité ?

En réalité, seules certaines pathologies peuvent réellement « accélérer » ou « ralentir » ce fameux métabolisme. Un cas typique est celui de l’hyperthyroïdie, qui accroît notablement la dépense énergétique au repos. A contrario, des maladies telles que l’hypothyroïdie ou le syndrome des ovaires polykystiques ralentissent la transformation énergétique et favorisent une prise de poids. En dehors de ces troubles médicaux – relativement rares – le taux métabolique reste généralement stable chez les individus en bonne santé.

D’autres facteurs en jeu… et des idées reçues tenaces

Les variations individuelles existent bel et bien, mais elles s’expliquent surtout par d’autres facteurs. Ainsi, la génétique joue un rôle indéniable : des études sur des jumeaux identiques montrent une similitude frappante dans leurs réactions à un régime identique. L’alimentation et surtout le niveau d’activité physique font également varier la dépense énergétique : une personne très active pourra brûler jusqu’à mille calories de plus qu’une personne sédentaire de même gabarit.

La croyance persistante selon laquelle multiplier les petits repas booste forcément le métabolisme n’est pas appuyée par la science. Autre idée fausse : certains produits vantés comme « accélérateurs de métabolisme » n’ont qu’un effet marginal et temporaire.

Si mesurer précisément son propre métabolisme reste complexe et coûteux, il convient donc d’admettre que notre corps ne fonctionne pas selon des catégories aussi simples que « rapide » ou « lent ». Finalement, nos habitudes et notre mode de vie pèsent bien davantage sur la balance que cette notion trop caricaturale.