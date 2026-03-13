Des experts alertent : vos écouteurs pourraient accroître le risque d’infections auriculaires

L’utilisation régulière d’écouteurs intra-auriculaires pourrait favoriser le développement d’infections, alerte un spécialiste. L’hygiène et la fréquence d’utilisation de ces accessoires courants seraient des facteurs à surveiller pour préserver la santé auditive.

Tl;dr L’usage prolongé des écouteurs favorise infections et déséquilibres bactériens.

Pensez à nettoyer régulièrement vos dispositifs audio.

Laissez respirer vos oreilles pour préserver leur santé.

Le revers méconnu des écouteurs : attention à l’équilibre de l’oreille

Derrière le plaisir d’écouter de la musique, de suivre un podcast ou de passer un appel, l’usage intensif des écouteurs – notamment les modèles intra-auriculaires – soulève une question rarement abordée : quels risques pour la santé de nos oreilles au-delà du simple volume sonore ? En Australie, une étude datant de 2017 rapportait déjà une moyenne d’utilisation mensuelle oscillant entre 47 et 88 heures par utilisateur. Cette habitude quotidienne n’est pas sans conséquence.

Anatomie et « auto-nettoyage » de l’oreille

Peu d’usagers réalisent que les écouteurs intra-auriculaires obstruent le conduit auditif et mettent en contact direct la peau avec d’éventuelles bactéries. Ce conduit, sinueux et court, mène jusqu’au tympan. Plus profondément, glandes et poils produisent le fameux cérumen : il hydrate, protège contre les infections et expulse débris ou agents pathogènes. Mais lorsqu’un excès s’accumule, cela peut gêner l’audition… ou boucher le filtre acoustique des oreillettes. Tenter de retirer soi-même ce cérumen peut s’avérer risqué ; consulter un professionnel demeure préférable.

Écouteurs : terrain propice aux déséquilibres bactériens ?

Il est désormais avéré que notre conduit auditif héberge toute une flore microbienne – bactéries, champignons, parfois virus – dont la diversité protège contre les infections. Toutefois, les usages prolongés des dispositifs intra-auriculaires, tout comme les aides auditives ou bouchons anti-bruit, peuvent rompre cet équilibre. Une récente étude sur porteurs d’aides auditives a révélé une diversité bactérienne moindre comparée à ceux n’en portant pas. Une autre recherche menée en 2025 reliait l’utilisation régulière d’écouteurs (tous types confondus) à un risque accru d’otites externes, notamment en cas de partage du matériel. En cause : chaleur et humidité accrues dans le canal, surtout après un effort physique.

Voici quelques mesures préventives recommandées :

Laissez régulièrement vos oreilles « respirer » au cours de la journée.

Désinfectez fréquemment vos écouteurs avec un chiffon doux ou une brosse souple humidifiée légèrement savonneuse ; séchez-les avant réutilisation.

Évitez toute utilisation lors d’une infection ORL.

Mieux vaut prévenir… que soigner !

Pour ceux souhaitant réduire ces risques tout en gardant leur confort sonore, il existe aussi des alternatives comme les casques à conduction osseuse qui laissent le conduit libre… même si eux aussi nécessitent prudence quant au volume utilisé. Enfin, si démangeaisons, rougeurs ou écoulements surviennent, mieux vaut interrompre l’utilisation et consulter rapidement un spécialiste.

Préserver la santé de ses oreilles passe autant par la modération dans l’usage que par l’entretien régulier de ses équipements – un réflexe encore trop rare mais essentiel.