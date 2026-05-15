La grossesse transforme en profondeur le cerveau maternel, révèlent des images cérébrales

Des examens d’imagerie cérébrale révèlent que la grossesse modifie en profondeur l’organisation du cerveau chez la femme, soulignant l’ampleur des transformations neuronales qui accompagnent la maternité, de la gestation jusqu’à l’après-accouchement.

Tl;dr Le cerveau maternel subit d’importantes transformations durant la grossesse.

97 % des régions cérébrales montrent des changements structurels.

Un projet mondial vise à comprendre ces adaptations méconnues.

Une révolution dans la compréhension du cerveau maternel

Longtemps considéré comme immuable à l’âge adulte, le cerveau humain dévoile aujourd’hui une plasticité insoupçonnée, en particulier chez les femmes durant la grossesse. Il aura fallu attendre les années 2020 pour que des recherches de grande ampleur s’attardent enfin sur ce sujet trop souvent ignoré. Un constat qui laisse perplexe : selon la neuroscientifique Emily Jacobs, directrice du Maternal Brain Project (MBP) à l’Université de Californie, Santa Barbara, seulement 0,5 % des études en imagerie cérébrale publiées depuis 1990 s’intéressaient à la santé féminine.

L’essor du Maternal Brain Project

Tout commence lorsque, en 2024, une femme accepte de se prêter à une expérience inédite : passer des scanners cérébraux avant, pendant et après sa grossesse. Résultat : à l’approche de son terme, certaines parties de son cerveau rétrécissent de façon spectaculaire. Cette observation inattendue pousse l’équipe de Jacobs à lancer le MBP, avec un objectif ambitieux : cartographier et comprendre les transformations structurelles du cerveau maternel. Rapidement, le projet prend une dimension internationale avec des collaborations aux États-Unis et en Espagne.

Métamorphoses cérébrales et enjeux scientifiques

Les premiers résultats interpellent par leur ampleur. Sur les 400 régions analysées chez plusieurs participantes – mères primipares ou non – près de 97 % présentent des modifications significatives au fil de la gestation et après l’accouchement. La perte apparente de volume cérébral inquiéterait, mais il semble qu’il s’agisse d’un processus d’optimisation adaptative. Les zones concernées ? Parmi elles : les lobes temporaux supérieurs, le cortex préfrontal ou encore certaines régions sous-corticales.

En parallèle, on observe également :

Des variations dans le système vasculaire cérébral pendant la grossesse.

Une circulation modifiée du liquide céphalo-rachidien.

Une récupération partielle du volume cérébral en post-partum.

Selon Jacobs : « Pratiquement toutes les régions du cerveau changent profondément pendant la grossesse. » Un phénomène comparable aux grandes phases hormonales telles que la puberté ou la ménopause.

Nouvelles perspectives et bases ouvertes pour la recherche

Portée par un collectif élargi – incluant désormais l’IISGM, ainsi que l’Université de Pennsylvanie – cette étude vise désormais un panel plus diversifié afin d’explorer l’influence de facteurs individuels comme la procréation médicalement assistée ou certaines pathologies périnatales. L’ambition ultime ? Constituer la plus vaste base mondiale sur le cerveau maternel accessible à tous.

Derrière cette initiative réside aussi une volonté affirmée : balayer les stéréotypes sur le « mommy brain » perçu comme déficient, pour mieux mettre en lumière l’extraordinaire capacité d’adaptation et de plasticité du cerveau féminin lors de la maternité.