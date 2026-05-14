Les mammifères pourraient posséder une capacité insoupçonnée à régénérer leurs membres

Des recherches récentes révèlent que certains mammifères pourraient posséder une capacité insoupçonnée à régénérer des membres, remettant en question nos connaissances sur la guérison chez ces espèces et ouvrant de nouvelles perspectives pour la médecine régénérative.

Tl;dr Des chercheurs régénèrent des doigts de souris avec deux protéines.

Méthode innovante sans ajout de cellules souches externes.

Applications possibles : réparation tissulaire et réduction des cicatrices.

Réinventer la régénération : une avancée surprenante chez la souris

Jusqu’où peut-on espérer repousser les limites de la médecine régénérative ? C’est à cette question que s’attaque une équipe de chercheurs menée par Ken Muneoka à l’Université Texas A&M. Leurs travaux, récemment publiés, révèlent une prouesse inédite : obtenir chez la souris la repousse quasi-complète d’un doigt amputé, grâce à l’application séquentielle de deux protéines bien spécifiques.

Le mécanisme au cœur de la découverte

Traditionnellement, lors d’une blessure, notre organisme active rapidement un processus de cicatrisation. Des cellules appelées fibroblastes interviennent pour former un tissu cicatriciel solide et stopper le saignement. Mais si ce mode « réparation rapide » fonctionne pour fermer une plaie, il empêche toute repousse d’un membre perdu. Les scientifiques ont voulu détourner cette réaction naturelle : en introduisant le facteur de croissance FGF2, ils ont réussi à reprogrammer les fibroblastes afin qu’ils deviennent capables de générer une « blastema », sorte de bourgeon cellulaire temporaire que l’on retrouve chez des animaux tels que les salamandres, véritables champions de la régénération.

La seconde étape consiste à appliquer le BMP2, protéine déjà utilisée en chirurgie réparatrice. Elle ordonne alors à ce bourgeon cellulaire de reconstruire os, tendons et ligaments du doigt manquant. Résultat : dans plusieurs essais sur souris, toutes les structures essentielles du doigt se sont reconstituées – même si leur forme restait imparfaite ou trop petite dans certains cas.

Méthode originale et perspectives thérapeutiques

Contrairement aux approches classiques axées sur l’ajout externe de cellules souches, cette technique mise sur le potentiel latent des cellules déjà présentes dans l’organisme. Comme le souligne Muneoka, « vous n’avez pas besoin d’introduire des cellules souches : elles sont déjà là ; il suffit d’apprendre à leur donner les bons ordres ». La démarche diffère donc radicalement et pourrait selon ses promoteurs « changer notre vision du possible » en matière de réparation tissulaire.

Parmi les pistes immédiates évoquées par les auteurs :

Améliorer la réparation des plaies graves ou chroniques.

Diminuer sensiblement la formation des cicatrices.

Même si l’application directe chez l’humain reste encore lointaine – plusieurs étapes sont nécessaires avant d’envisager des essais cliniques – le potentiel est considérable. L’idée que nos propres capacités régénératives soient simplement « endormies » soulève désormais plus d’espoir que jamais pour la médecine du futur.

Diverses questions scientifiques en suspens

Certains mystères persistent toutefois : pourquoi tant d’animaux conservent-ils ce pouvoir extraordinaire, tandis que l’espèce humaine y a (presque) renoncé ? Cette énigme fascine toujours autant Muneoka, qui conclut avec humilité avoir consacré toute sa carrière à cette quête scientifique vieille… d’Aristote.