Alimentation et métaux toxiques : quels aliments restent sûrs pour préserver notre santé ?

La présence de cadmium et d’autres métaux lourds dans notre alimentation inquiète de plus en plus. Face à cette pollution invisible, consommateurs et experts s’interrogent sur les aliments à privilégier pour limiter les risques pour la santé.

Tl;dr L’alimentation variée limite l’exposition aux contaminants.

Le problème du cadmium relève surtout de l’agriculture.

Il vaut mieux agir collectivement que diaboliser certains aliments.

Un enjeu collectif avant tout

L’inquiétude gagne de nombreux consommateurs : face à la présence de cadmium et autres contaminants dans les aliments, que reste-t-il à mettre dans son assiette sans risque ? La publication récente de deux rapports de l’Anses sur l’exposition des Français aux substances chimiques via l’alimentation, notamment le cadmium, a alimenté une vague d’interrogations – parfois anxiogènes – relayée par les médias. Pourtant, selon le Pr Irène Margaritis, responsable « Alimentation, santé animale et végétale » au sein de la direction d’évaluation des risques de l’Anses, il ne s’agit pas d’accuser tel ou tel aliment : « La question n’est pas là », affirme-t-elle.

Agriculture et pratiques en question

La spécialiste insiste : ce sont principalement certaines pratiques agricoles qui favorisent la présence du cadmium dans les sols et, par conséquent, dans nos assiettes. Si une part provient de la nature même des sols ou encore de la pollution industrielle, c’est sur les méthodes de fertilisation et sur la qualité des intrants agricoles que l’action doit porter. Le levier principal ? « Collectif, économique et agricole », rappelle-t-elle, regrettant que l’attention publique se concentre trop souvent sur ce qu’il faudrait bannir de nos menus plutôt que sur ce qu’on pourrait exiger des décideurs publics.

Manger équilibré… et diversifié !

Face à ces constats, quelle conduite adopter ? Le message est clair : inutile de proscrire totalement le pain, les céréales ou les pommes de terre. L’essentiel demeure une alimentation « équilibrée et diversifiée », permettant à la fois d’éviter une surexposition aux contaminants et d’assurer ses besoins nutritionnels. Les recommandations du Programme national nutrition santé (PNNS) vont ainsi dans ce sens, intégrant la question des polluants chimiques dans leurs repères alimentaires. Par exemple, l’Anses conseille désormais :

Limiter la consommation excessive d’aliments à base de blé (pain, pâtes…), dont l’apport dépasse souvent les recommandations.

Augmenter celle des légumineuses (lentilles, pois chiches…), trop peu présentes dans le régime alimentaire moyen.

Le cas du poisson illustre bien cette démarche nuancée : contaminé par les métaux lourds, mais riche en acides gras essentiels, il est recommandé d’en manger deux fois par semaine – un équilibre subtil à préserver.

Nouveaux défis sanitaires et environnementaux

Enfin, le phénomène d’effet cumulatif des substances chimiques, même si certains polluants ont vu leur présence diminuer grâce à des interdictions ciblées, demeure préoccupant pour les experts. Comme le souligne le Pr Margaritis : « L’objectif n’est pas d’alimenter l’anxiété mais d’informer pour faire évoluer les pratiques collectives ». Le message est passé : s’il n’existe pas d’aliment miracle ou maudit, renforcer la qualité globale du système agricole reste fondamental pour garantir notre sécurité alimentaire demain.