Rouge à lèvres : comment le plomb et le cadmium augmentent les risques de cancer du poumon

L’utilisation régulière de certains rouges à lèvres expose les consommateurs à des métaux lourds tels que le plomb et le cadmium, substances reconnues pour leur toxicité et leur potentiel rôle dans le développement du cancer du poumon.

Tl;dr Certains rouges à lèvres contiennent des métaux lourds toxiques.

L’exposition répétée peut accroître le risque de cancer pulmonaire.

Privilégier des alternatives sûres limite les dangers potentiels.

Des métaux lourds sous surveillance dans les rouges à lèvres

Le geste quotidien d’appliquer un rouge à lèvres cache parfois des réalités moins glamour. Plusieurs études récentes, dont une publiée dans Environmental Health Perspectives, révèlent la présence de métaux lourds toxiques dans une part significative des produits testés. Ainsi, du plomb, du cadmium, du chrome, mais aussi de l’aluminium, ont été détectés à des niveaux préoccupants, parfois supérieurs aux seuils recommandés.

Lien entre ingrédients nocifs et santé pulmonaire

Si la fonction première de ces cosmétiques est d’apporter couleur et confiance, leur composition soulève désormais l’inquiétude. En effet, certains composants identifiés — notamment le cadmium et le chrome — sont réputés pour leur potentiel cancérigène, particulièrement en cas d’inhalation ou d’ingestion régulière. Le risque ne se limite pas uniquement au contact cutané : lors de l’application, de fines particules peuvent être inhalées ou ingérées involontairement, entraînant sur le long terme une accumulation dans l’organisme.

Détaillons les substances incriminées :

Cadmium : Suspecté d’augmenter le risque de cancer pulmonaire et de provoquer des atteintes rénales.

Suspecté d’augmenter le risque de cancer pulmonaire et de provoquer des atteintes rénales. Plomb : Peut s’accumuler dans le corps, affectant le système nerveux et reproducteur.

Peut s’accumuler dans le corps, affectant le système nerveux et reproducteur. Chrome : Son exposition chronique est associée à des cancers pulmonaires et digestifs.

Son exposition chronique est associée à des cancers pulmonaires et digestifs. Aluminium : Non classé comme cancérogène, mais source possible d’autres troubles lorsqu’il est consommé en excès.

S’informer et adopter des alternatives plus sûres

Face à ces constats, faut-il bannir le maquillage des lèvres ? Pas nécessairement. Les experts s’accordent à dire qu’un usage ponctuel n’engendre généralement pas de danger majeur. Toutefois, la vigilance s’impose pour limiter toute exposition prolongée aux substances dangereuses.

Quelques conseils simples permettent de réduire sensiblement les risques :

Privilégier les marques certifiées « sans plomb » ou « non toxiques », en vérifiant la présence de labels fiables.

Décrypter attentivement la liste d’ingrédients avant tout achat.

Restreindre l’application lors d’activités susceptibles d’accroître l’inhalation ou l’ingestion accidentelle.

Opter pour des recettes maison à base d’ingrédients naturels comme la poudre de betterave ou le beurre de cacao.

L’essentiel : allier plaisir et prudence au quotidien

Difficile de renoncer totalement au rituel du rouge à lèvres. Mais adopter une approche informée — choisir des produits plus sûrs, rester attentif aux ingrédients — semble aujourd’hui nécessaire pour concilier beauté et santé. Une démarche raisonnée qui permettra aux amateurs comme aux amatrices du maquillage de poursuivre leur routine avec davantage de sérénité.