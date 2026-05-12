Une nouvelle étude identifie un facteur clé de longévité, surpassant alimentation et exercice

Selon une nouvelle étude, un élément clé permettrait de prédire la longévité avec plus de précision que l’alimentation ou l’activité physique. Les chercheurs mettent en lumière l’importance déterminante de ce facteur dans le maintien d’une vie longue et saine.

Tl;dr Le manque de sommeil raccourcit l’espérance de vie.

Le sommeil impacte plus que l’alimentation ou l’exercice.

Sept heures de sommeil minimum recommandées chaque nuit.

Un facteur longtemps sous-estimé : le sommeil au cœur de la longévité

Ces dernières années, de nombreuses études ont vanté les mérites d’une alimentation saine ou d’une activité physique régulière pour prolonger la vie. Pourtant, une équipe de chercheurs menée par Andrew McHill à l’Oregon Health & Science University (OHSU) révèle un résultat inattendu : la quantité de sommeil que nous accordons à notre corps pourrait s’avérer plus déterminante que nos assiettes ou nos baskets.

L’étude américaine qui rebat les cartes

En analysant des données recueillies entre 2019 et 2025 auprès d’Américains aux profils variés, les scientifiques se sont penchés sur la relation entre le temps de repos nocturne et l’espérance de vie. Moins de sept heures par nuit ? Un seuil critique. Même en tenant compte d’autres facteurs classiques (niveau d’activité physique, emploi, éducation), le lien fort entre un sommeil insuffisant et une mortalité accrue persistait. Seule la consommation de tabac montrait une corrélation plus prononcée.

Santé globale et conséquences sur le long terme

Ce n’est pas vraiment une surprise, mais la force du constat interpelle. Comme le souligne Andrew McHill, « C’est intuitif et fait sens, mais voir ce lien aussi puissant dans tous les modèles reste marquant ». En clair : veiller tard nuit à votre vitalité bien plus qu’un simple écart alimentaire ou une séance sportive manquée. Et l’impact ne concerne pas seulement la fatigue du lendemain : déficits immunitaires, dérèglements du cerveau, voire apparition de maladies comme le diabète ou l’obésité, autant de répercussions potentielles sur la durée de vie.

Voici quelques conseils pratiques mis en avant par les spécialistes pour préserver sa santé :

Bannir les écrans avant le coucher pour éviter la « doomscrolling ».

S’accorder des moments relaxants, comme du yoga ou du tai-chi.

Tenter, lorsque possible, d’atteindre ces fameuses sept heures par nuit — voire rattraper ponctuellement ses nuits lors des week-ends.

Mieux dormir pour vivre mieux (et plus longtemps)

Il subsiste naturellement bien des zones grises sur les interactions entre sommeil, nutrition et sport ; cette étude étant purement observationnelle. Mais impossible désormais d’ignorer l’appel lancé par l’American Academy of Sleep Medicine ou encore la Sleep Research Society, qui insistent unanimement : « Négliger son sommeil revient à hypothéquer ses années à venir autant que son énergie quotidienne ». Prendre soin de son repos devient donc un enjeu central… tout simplement vital.