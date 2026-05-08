Des chercheurs alertent : les compléments d’oméga-3 pourraient favoriser le déclin cognitif

Des chercheurs alertent sur un possible lien entre la consommation de compléments alimentaires d’oméga-3 et une augmentation du risque de déclin cognitif, remettant en question les bienfaits généralement attribués à ces acides gras sur la santé cérébrale.

Tl;dr Des doutes sur les bienfaits des oméga-3 pour le cerveau.

Une étude suggère un déclin cognitif accéléré chez certains patients à risque.

Un appel à plus de recherches avant de recommander ces compléments.

Oméga-3 : la prudence s’impose face aux promesses pour la mémoire

Depuis quelques années, le marché des compléments nutritionnels connaît une croissance fulgurante. Parmi eux, les gélules d’oméga-3, vantées pour leurs prétendus effets protecteurs sur le cerveau et la prévention du déclin cognitif. Pourtant, des chercheurs chinois de l’Army Medical University viennent jeter un pavé dans la mare, nuançant cette image trop lisse.

L’étude qui remet tout en question

Basée sur l’analyse minutieuse de données issues de l’Alzheimer’s Disease Neuroimaging Initiative (ADNI), cette étude s’est penchée sur plus de 800 personnes âgées. Près de la moitié présentaient une prédisposition génétique à la démence, liée au fameux gène APOE ε4. Les résultats ? Contrairement aux espoirs initiaux, ceux qui consommaient des suppléments d’oméga-3 affichaient un déclin plus rapide au test du Mini-Mental State Examination (MMSE), évaluant mémoire, attention et langage. Un constat surprenant, surtout chez les sujets porteurs du facteur génétique à risque.

Le phénomène ne semble toutefois pas expliqué par les habituels marqueurs cérébraux de la maladie d’Alzheimer – ni plaques amyloïdes, ni perte de matière grise. Les chercheurs évoquent plutôt une atteinte subtile au niveau des fonctions synaptiques.

Doser avec discernement : un équilibre délicat

La littérature scientifique regorge d’études observationnelles vantant les vertus cérébrales des acides gras oméga-3. Toutefois, la réalité paraît moins tranchée lorsque l’on se penche sur les essais cliniques rigoureux : bon nombre n’ont pas réussi à prouver un véritable bénéfice face au déclin cognitif lié à Alzheimer. Ainsi, comme le rappellent les auteurs : « Ces résultats bousculent la vision largement positive des oméga-3 et soulignent l’urgence d’une réévaluation prudente de leur utilisation généralisée pour protéger le cerveau. »

Dans ce contexte, plusieurs points émergent :

Bénéfices potentiels à faibles doses , mais effets inverses possibles au-delà de 1 500 mg/jour ;

, mais effets inverses possibles au-delà de 1 500 mg/jour ; L’alimentation riche en aliments naturels contenant des oméga-3 reste préférable ;

Nécessité d’études supplémentaires pour clarifier risques et avantages selon le profil génétique et le dosage.

Vers une approche plus nuancée des suppléments cérébraux

L’idée que « trop » pourrait s’avérer néfaste n’est pas nouvelle. Reste que dans le cas des oméga-3, l’équilibre est particulièrement fragile. La tentation du supplément facile doit être tempérée par une vigilance scientifique accrue. Comme l’écrivent les chercheurs : « L’heure est à une compréhension beaucoup plus fine du rôle réel des oméga-3 dans le cerveau vieillissant — loin d’un simple schéma protection ou inefficacité. »