Hyperacidité stomacale : Ce signe vous indique qu’il est temps de consulter

L'experte des intestins explique que manger trop tard le soir ou avoir une alimentation trop grasse peut causer des problèmes. Comment pouvons-nous alors adapter notre régime alimentaire pour préserver notre santé intestinale ?

Tl;dr Une consommation alimentaire tardive et grasse peut causer de l’hyperacidité.

L’hyperacidité peut entraîner des brûlures d’estomac et des troubles digestifs.

Un nez qui coule constamment peut indiquer une hyperacidité.

L’acidité peut être calmée par des exercices de respiration et un régime végétal.

Quand l’estomac réagit à notre alimentation

Notre corps, dans sa grande sagesse, produit l’acide chlorhydrique pour assurer une digestion optimale. Cet acide, maintenu à un pH constant entre 1 et 3, stimule les enzymes digestives, décompose les aliments et élimine les agents bactériens potentiellement dangereux. Toutefois, un excès d’acide peut engendrer des troubles.

Hyperacidité : quels sont les signes ?

L’excès d’acide dans l’estomac, ou hyperacidité, peut causer des douleurs et des brûlures d’estomac. Ce phénomène est particulièrement fréquent après un repas tardif, gras ou épicé, ou une consommation excessive de café ou d’alcool. Cependant, une hyperacidité occasionnelle n’est pas alarmante. Le Dr Megan Rossi, experte en santé intestinale, précise : « Si c’est chronique, c’est-à-dire que vous en avez au moins une fois par semaine et que c’est continu, alors cela vaut la peine d’enquêter et de consulter son médecin traitant« .

D’autres symptômes peuvent également signaler un excès d’acide. Parmi ceux-ci, on retrouve une fatigue persistante, une prise de poids, l’apparition de cellulite, des impuretés cutanées, et même un nez qui coule constamment. Ce dernier signe peut sembler surprenant, mais il indique que « le corps essaie d’excréter les excès d’acides par les muqueuses« .

Pour ceux qui souffrent d’acidité, le Dr Rossi propose plusieurs solutions : des exercices de respiration diaphragmatique, le port de vêtements amples pour éviter les reflux, et une alimentation végétale riche en céréales complètes, fruits et légumes frais pour maintenir une bonne santé intestinale. « Si l’acidité vous dérange en ce moment, il y a des techniques pour calmer le problème« , rassure-t-elle.