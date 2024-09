Boostez votre santé intestinale avec ce jus anti-inflammatoire naturel !

Voici un prébiotique qui provient de la nature. Quels bénéfices pourriez-vous en tirer pour votre santé ?

Tl;dr Une mauvaise alimentation peut causer des problèmes métaboliques et digestifs.

Un jus d’airelles rouges fermentées a été testé pour améliorer la santé intestinale.

Les résultats montrent une réduction de l’inflammation et une augmentation des bonnes bactéries.

Le jus d’airelles rouges pourrait être une alternative pour les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin.

L’importance d’une alimentation équilibrée

Une alimentation déséquilibrée peut engendrer divers problèmes de santé, notamment métaboliques et digestifs. Parmi les troubles les plus courants, on compte le syndrome du côlon irritable ou le syndrome métabolique. C’est pourquoi de plus en plus de personnes optent pour une alimentation anti-inflammatoire, limitant le glucose, les protéines et les graisses difficiles à digérer.

Un prébiotique naturel à l’étude

Parallèlement à ces habitudes alimentaires, des chercheurs finlandais et suédois ont mené une expérience sur un jus provenant d’un fruit moins connu : l’airelle rouge. Pendant six mois, ils ont demandé à 65 participants de rincer leur bouche avec le jus d’airelles rouges fermentées, une à deux fois par jour pendant 30 secondes. Le but était d’observer si cette pratique pouvait influencer positivement la santé intestinale en arrêtant la croissance de certaines bactéries pathogènes telles que Escherichia coli, Enterococcus faecalis et Candida glabrata.

Des résultats prometteurs

Les résultats, publiés dans la revue Nutrients, sont prometteurs. Le jus a réduit l’inflammation parodontale, diminué le saignement des gencives et la formation de plaque buccale. Il a également réduit la quantité de bactéries et de levures pathogènes dans la bouche, tout en augmentant la présence de bonnes bactéries, comme les lactobacilles. « Compte tenu du résultat positif de ces études orales et du fait que le jus peut être avalé en toute sécurité, il pourrait également être bénéfique pour la muqueuse intestinale en équilibrant le microbiote et en réduisant l’inflammation », expliquent les chercheurs.

Un potentiel contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin

Le jus d’airelles rouges fermentées pourrait donc être une alternative pour lutter contre les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectolite hémorragique. Les airelles rouges, qui contiennent un ensemble unique de substances phénoliques aux activités antimicrobiennes, anti-inflammatoires, antioxydantes, antiprotéolytiques et anticancéreuses, pourraient ainsi avoir des effets positifs dans l’intestin.