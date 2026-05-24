Une carence en choline favoriserait Alzheimer : où la trouver et quels aliments privilégier ?

Une étude récente suggère qu’un apport insuffisant en choline pourrait accroître le risque de développer la maladie d’Alzheimer. Ce nutriment essentiel, présent dans divers aliments, pourrait ainsi jouer un rôle clé dans la prévention cognitive.

Tl;dr Faible choline liée à un risque accru d’Alzheimer.

L’obésité et la résistance à l’insuline aggravent le problème.

Privilégier œufs, poissons, viandes maigres et légumes variés.

Choline : un signal d’alerte précoce pour la santé cérébrale ?

Chez les personnes souffrant d’obésité, des taux insuffisants de choline dans le sang pourraient annoncer, bien avant l’apparition des symptômes, une détérioration de la santé du cerveau. C’est ce que révèle une récente étude publiée dans la revue Aging and Disease. Les chercheurs se sont penchés sur un groupe restreint de jeunes adultes — certains avec un poids sain, d’autres obèses — tous âgés de 20 à 39 ans. Chez ceux présentant une obésité, ils ont constaté non seulement une concentration plus basse de choline, mais aussi une augmentation de marqueurs alarmants : masse graisseuse accrue, résistance à l’insuline, signes de stress hépatique et niveau élevé du neurofilament léger (NfL), protéine témoin de lésions cérébrales.

Lien entre alimentation, inflammation et maladies neurodégénératives

Un constat s’impose : la diminution du taux de choline va de pair avec une hausse notable du NfL, tout particulièrement chez les sujets obèses. Ce même schéma a été observé dans des tissus cérébraux prélevés chez des seniors souffrant d’Alzheimer ou de troubles cognitifs légers. Il semble donc que les déséquilibres métaboliques liés à l’obésité et à la résistance à l’insuline favorisent l’émergence de processus neurodégénératifs bien avant le grand âge.

Le rôle clé de la choline dans notre organisme

Pourquoi cette molécule est-elle si essentielle ? La choline intervient dans la construction des membranes cellulaires, soutient la fonction hépatique et participe à la synthèse des neurotransmetteurs indispensables à la mémoire comme l’acétylcholine. Un apport insuffisant entrave les communications neuronales et fragilise, au fil du temps, les fonctions cognitives — surtout en présence d’inflammation ou d’un terrain métabolique défavorable.

S’alimenter intelligemment pour préserver son cerveau

Heureusement, il existe plusieurs façons simples d’augmenter ses apports en choline :

Œufs (surtout le jaune) , véritables concentrés faciles à intégrer au petit-déjeuner.

, véritables concentrés faciles à intégrer au petit-déjeuner. Poissons gras et fruits de mer , alliés du cerveau par leur double richesse en choline et en acides gras essentiels.

, alliés du cerveau par leur double richesse en choline et en acides gras essentiels. Poulet, dinde et viandes maigres , qui évitent les excès caloriques tout en restant nutritives.

, qui évitent les excès caloriques tout en restant nutritives. Légumineuses, noix, graines et légumes crucifères, précieuses alternatives végétariennes.

Varier ses sources alimentaires reste fondamental. Associer protéines animales ou végétales avec légumes frais permet non seulement de couvrir ses besoins en choline, mais également de renforcer sa santé globale. Il vaut mieux adopter ces bonnes habitudes dès aujourd’hui : elles pourraient peser lourd sur notre capital cognitif demain.