Des chercheurs révèlent que la maladie d’Alzheimer pourrait débuter aux frontières du cerveau

Des chercheurs ont identifié les premières traces de la maladie d’Alzheimer aux frontières du cerveau, une avancée qui pourrait modifier la compréhension des origines de cette pathologie neurodégénérative et ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de prévention.

Tl;dr La barrière hémato-encéphalique liée au risque d’Alzheimer.

Des variations génétiques ciblent surtout les cellules aux frontières du cerveau.

De nouvelles pistes pour prévenir et traiter la maladie émergent.

Le cerveau, un rempart vulnérable ?

Au fil des années, la recherche sur la maladie d’Alzheimer s’est concentrée sur les amas de protéines anormales et les dommages neuronaux au sein même du cerveau. Pourtant, une récente étude menée conjointement par des scientifiques américains et allemands pointe vers une autre piste, potentiellement décisive : le rôle central de la barrière hémato-encéphalique, ce système complexe de vaisseaux sanguins et de cellules immunitaires qui entoure et protège notre organe le plus précieux.

Des frontières génétiques révélatrices

Traditionnellement, l’analyse génétique des maladies neurologiques se concentrait sur les gènes codant pour des protéines. Mais ici, l’équipe dirigée par Andrew Yang et Madigan Reid, du Gladstone Institute of Neurological Disease, révèle que de nombreuses variations associées à ces pathologies résident en réalité dans les régions périphériques du génome. Ces zones régulent l’activité des gènes voisins, modulant ainsi le comportement cellulaire.

Grâce à leur technologie innovante baptisée MultiVINE-seq, les chercheurs ont pu isoler précisément les cellules vasculaires et immunitaires issues de tissus cérébraux post-mortem. Ce procédé leur a permis d’identifier où s’expriment réellement ces variations génétiques. Surprise : elles sont particulièrement actives dans les cellules bordant le cerveau – notamment les cellules endothéliales qui contrôlent son accès, mais aussi certains lymphocytes T.

L’immunité au cœur du déclenchement

Pour mieux comprendre ces résultats, il est utile de rappeler que plusieurs variantes identifiées semblent favoriser l’inflammation aux frontières cérébrales. Selon les chercheurs, cette réaction pourrait faciliter l’intrusion d’agents extérieurs ou déclencher des processus néfastes menant à la dégénérescence neuronale. Les maladies neurodégénératives comme Alzheimer seraient alors en partie déclenchées « de l’extérieur », via une barrière compromise.

Quelques points clés ressortent :

Bouclier cérébral : rôle crucial dans la prévention des agressions extérieures.

rôle crucial dans la prévention des agressions extérieures. Facteurs génétiques : impliqués dans la perméabilité et l’immunité frontalière.

impliqués dans la perméabilité et l’immunité frontalière. Nouvelles cibles thérapeutiques : envisagées pour renforcer cette protection naturelle.

Vers une nouvelle stratégie de lutte contre Alzheimer ?

Même si de nombreux facteurs interviennent dans ces maladies complexes, cette étude marque un tournant : « Cela place enfin sous les projecteurs les cellules vasculaires et immunitaires du cerveau », souligne Yang. Les implications sont majeures : agir sur la barrière hémato-encéphalique ou l’inflammation périphérique pourrait ouvrir la voie à des traitements inédits – voire à des stratégies préventives visant à protéger le cerveau « de l’extérieur vers l’intérieur ». Une perspective prometteuse alors que l’urgence médicale reste entière face à Alzheimer.