Fruits et glycémie : l’avis d’un endocrinologue sur ceux à privilégier ou éviter

Certains fruits peuvent avoir un impact variable sur la glycémie. Une endocrinologue met en lumière ceux à privilégier et ceux à limiter pour mieux contrôler son taux de sucre sanguin, apportant des conseils pratiques pour une alimentation équilibrée.

Tl;dr Baies : excellents pour la glycémie, riches en antioxydants.

Pommes et fruits à noyau : à consommer modérément.

Bananes, raisins, melon : portions réduites, attention au sucre.

Fruits et glycémie : le point sur les bons choix

On a longtemps considéré les fruits comme des alliés indiscutables de notre santé, parfois sans mesurer leur impact potentiel sur la glycémie. Pourtant, tous ne se valent pas. Selon la spécialiste en endocrinologie Dr. Alessia Roehnelt, installée dans le New Jersey, une distinction s’impose : certains fruits peuvent faire grimper le taux de sucre dans le sang bien plus vite que d’autres. Un paramètre central entre en jeu ici : l’index glycémique, cette échelle qui classe les aliments selon la rapidité avec laquelle ils élèvent la glycémie après ingestion.

Baies : l’atout douceur pour le taux de sucre

Dans ce classement, un groupe se détache nettement. Les baies — myrtilles, fraises, framboises — s’affichent comme les champions pour stabiliser la glycémie. Leur faible teneur en sucres rapides et leur richesse en antioxydants séduisent autant qu’elles rassurent ceux qui surveillent leur équilibre métabolique. D’ailleurs, comme l’explique Dr. Roehnelt, ces fruits s’intègrent facilement dans tous les repas : un bol nature ou quelques poignées dans un yaourt apportent saveur et bénéfices sans danger pour la courbe du sucre sanguin.

Entre vigilance et modération : pommes, pêches, poires…

Qu’en est-il des autres classiques ? Les pommes, poires ou encore prunes — ces « fruits ronds » si communs — méritent une place raisonnable mais sans excès. Selon l’endocrinologue interrogée, une portion quotidienne reste envisageable sans provoquer de fluctuation majeure du glucose. Pour tempérer encore davantage leur effet sur le métabolisme, il suffit parfois de combiner ces fruits avec un peu de protéines ou de matières grasses. Quelques idées pratiques pour équilibrer son assiette :

Pomme accompagnée d’amandes non sucrées ;

Pêche associée à quelques noix.

Cette association freine l’absorption du sucre et prolonge la sensation de satiété.

Bananes et raisins : plaisir à doser avec précaution

Reste enfin une catégorie à manipuler avec prudence. Les bananes, raisins ou morceaux de melon peuvent entraîner une élévation rapide du taux de sucre sanguin chez les personnes sensibles ou diabétiques. Sans devoir tirer un trait définitif sur ces plaisirs sucrés — loin de là — l’essentiel est d’apprendre à limiter les quantités. Une petite poignée suffit largement ; manger ces fruits accompagnés d’une source de gras ou de protéines peut aussi atténuer l’effet glycémiant. Par exemple : une banane avec une cuillerée de beurre de cacahuète plutôt qu’à jeun.

Nul besoin d’éliminer complètement les fruits du quotidien. L’essentiel tient en quelques ajustements simples : privilégier les baies régulièrement, savourer pommes et pêches sans excès, mais rester attentif face aux fruits à index glycémique élevé. Ainsi maîtrisée, la gourmandise fruitée demeure compatible avec un mode de vie soucieux du bien-être métabolique.