Adopter ce régime permet de réduire plus de 300 calories par jour, sans manger moins

Réduire son apport calorique quotidien de plus de 300 calories, sans pour autant diminuer la taille de ses repas, c’est possible grâce à une modification alimentaire simple. Des experts dévoilent les résultats prometteurs de cette approche nutritionnelle.

Tl;dr Manger des aliments non transformés réduit l’apport calorique.

On consomme plus de volume, mais moins de calories.

Les aliments ultra-transformés perturbent notre instinct nutritionnel.

Un équilibre naturel en danger

Les habitudes alimentaires modernes, marquées par la domination des aliments ultra-transformés (UPF), bouleversent nos mécanismes naturels de choix nutritionnels. Une récente étude dirigée par une équipe de l’University of Bristol met en lumière le rôle prépondérant des aliments non transformés – fruits, légumes, produits bruts – dans la régulation intuitive de notre consommation énergétique. En redonnant la priorité à ces produits simples, il semblerait que notre corps retrouve sa capacité à choisir ce qui lui est bénéfique, et ce, sans forcément réduire les portions.

Manger plus… mais mieux

La recherche s’appuie sur une réanalyse d’un essai clinique mené en 2019 auprès de vingt volontaires. Ceux-ci pouvaient manger à volonté soit un régime basé sur des UPF, soit sur des aliments non transformés, chaque option étant testée pendant quinze jours. Fait étonnant : lorsque les participants optaient pour le régime naturel, ils consommaient en moyenne plus de 50 % de nourriture en poids… tout en ingérant environ 330 calories de moins par jour. « C’est fascinant de voir que face à des aliments bruts, nous faisons des choix alliant plaisir, satiété et équilibre nutritionnel », souligne le psychologue Jeff Brunstrom.

L’intelligence nutritionnelle remise en question

Pourquoi ce paradoxe ? Les chercheurs avancent que notre « intelligence nutritionnelle » nous pousse instinctivement vers des aliments riches en micronutriments lorsqu’ils sont proposés à l’état naturel. Cette régulation serait brouillée par les UPF qui combinent forte densité énergétique et enrichissement artificiel en vitamines et minéraux. Selon la psychologue Annika Flynn, « les UPF livrent énergie et micronutriments simultanément, annulant ainsi le compromis naturel entre calories et nutriments essentiels ». Résultat : nous risquons un apport calorique excessif sans percevoir les signaux habituels de satiété.

Derrière la simplicité apparente du régime brut

Certes, les UPF offrent commodité et conservation prolongée. Mais leur consommation croissante soulève d’importants enjeux sanitaires : lien avec l’obésité, risques accrus de maladies chroniques telles que les premiers signes du Parkinson. Sans tomber dans le catastrophisme, il apparaît urgent d’interroger nos habitudes : une alimentation fondée sur le naturel ne rime pas nécessairement avec privation ou frustration.

Pour conclure sur un constat éclairant : si les participants s’étaient cantonnés aux seuls produits riches en calories du régime brut (pâtes, viandes), ils auraient développé à terme des carences majeures. Ce sont bel et bien les fruits et légumes peu caloriques qui ont comblé ces manques essentiels.