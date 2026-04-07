Un microbiologiste dévoile les restes alimentaires les plus à risque d’intoxication alimentaire

Un microbiologiste met en lumière les restes alimentaires les plus susceptibles de provoquer une intoxication alimentaire. Certains plats courants, conservés ou réchauffés, présentent en effet des risques accrus de développement de bactéries dangereuses pour la santé.

Tl;dr Bien réfrigérer les restes dans les deux heures.

Attention aux bactéries sur pizza, riz et poulet froids.

Consommer rapidement : 24-72h selon l’aliment conservé.

Restes alimentaires : les règles d’or pour éviter l’intoxication

Le plaisir d’une part de pizza froide au petit-déjeuner est partagé par de nombreux amateurs, mais ce geste anodin n’est pas sans risque. Les spécialistes en microbiologie, à l’instar de Primrose Freestone, rappellent que la vigilance est de mise face à la menace silencieuse des germes pathogènes qui peuvent se développer dans nos aliments après cuisson.

Pizzas, herbes séchées et autres surprises microbiennes

Contrairement à ce que l’on imagine parfois, la contamination ne provient pas seulement d’une mauvaise cuisson ou d’une manipulation hasardeuse. L’un des oublis fréquents concerne le stockage des restes, notamment pour les pizzas dont certains ingrédients – fromage, charcuterie ou même herbes séchées comme le basilic et l’origan – s’avèrent être des nids potentiels pour des bactéries telles que Salmonella, Bacillus cereus ou encore Clostridium perfringens. Ce danger persiste même si la chaleur du four a détruit une partie des microbes : une conservation à température ambiante trop longue et ils prolifèrent à nouveau.

Le bon réflexe ? Placer toute part de pizza non consommée au réfrigérateur dans les deux heures suivant la cuisson ou la livraison. Une fois au frais, il convient de couvrir hermétiquement le plat pour éviter toute nouvelle contamination. En respectant ces consignes, le risque diminue sensiblement.

Poulet et riz : vigilance maximale avec les plats cuisinés

Le cas du poulet cuit appelle aussi à la prudence. Sa forte teneur en eau et en nutriments facilite le développement rapide de bactéries pathogènes si la viande refroidie reste exposée trop longtemps. Pour limiter tout danger, il faut s’assurer que le poulet est bien cuit (absence totale de sang) avant de conserver les restes au frais et consommer sous trois jours maximum.

Quant aux plats à base de riz, ils représentent un terrain privilégié pour le développement de spores résistantes comme celles du Bacillus cereus. Ces spores survivent à la cuisson et peuvent libérer des toxines dangereuses en cas de conservation inadaptée. Le conseil est donc clair : refroidir rapidement après cuisson, placer au réfrigérateur moins de deux heures plus tard et consommer impérativement sous 24 heures.

Voici quelques durées recommandées pour consommer vos restes en toute sécurité :

Pizza : jusqu’à 48 heures au frais, couverte.

jusqu’à 48 heures au frais, couverte. Poulet cuit : jusqu’à 72 heures maximum.

jusqu’à 72 heures maximum. Riz : idéalement dans les 24 heures.

idéalement dans les 24 heures. Bocaux ou conserves ouverts : selon acidité, entre 3 et 7 jours.

Bocaux ouverts : attention à l’acidité !

Enfin, concernant les produits en conserve entamés – qu’il s’agisse de tomates ou encore de thon –, l’acidité joue un rôle protecteur : une boîte ouverte contenant un aliment acide peut se garder cinq à sept jours au frigo ; ce délai tombe à trois jours pour les aliments peu acides comme la viande ou le poisson.

À chaque plat ses règles… mais toujours une même exigence : réfrigérer vite et consommer sans tarder. Un simple réflexe pour profiter sereinement du plaisir d’un repas improvisé avec ses restes.