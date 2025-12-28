Cette maladie rare fait scintiller les yeux comme des guirlandes de Noël

Une affection rare attire l’attention du monde médical : elle provoque une brillance inhabituelle et scintillante des yeux chez les personnes touchées, rappelant l’éclat des décorations de Noël. Ce phénomène intrigue chercheurs et professionnels de santé.

Tl;dr Cataracte « sapin de Noël » : rare et colorée.

Souvent liée à la dystrophie myotonique.

Ne nuit pas toujours à la vision.

Un phénomène aussi rare qu’étonnant

Au détour d’une consultation chez l’optométriste, certains patients affichent un phénomène lumineux peu commun dans leur cristallin. Baptisées « cataractes sapin de Noël », ces formations surprennent par leur aspect spectaculaire : de véritables éclats polychromes, rappelant les guirlandes d’un arbre décoré, jaillissent sous la lumière focalisée. Selon une étude de cas marquante, il s’agit d’« une panoplie spectaculaire de cristaux en forme d’aiguilles polychromatiques… donnant l’apparence de lumières colorées ornant les branches, comme sur un sapin de Noël ».

Des causes biologiques bien identifiées

Derrière ce spectacle chatoyant, la science pointe une origine biochimique précise. L’accumulation anormale de calcium dans le cristallin accélère la dégradation des protéines cristallines essentielles à la transparence oculaire. Ce processus favorise alors un excès localisé de cystine, un acide aminé dont les concentrations élevées entraînent la formation de minuscules cristaux en forme d’aiguille. Sous l’effet d’un faisceau lumineux bien orienté, ces particules diffractent toutes sortes de couleurs : rose, vert, bleu, rouge ou or selon l’angle d’incidence.

Quand l’œil révèle plus qu’une simple maladie visuelle

Si l’apparition de ces cataractes colorées n’affecte pas nécessairement l’acuité visuelle – du moins dans un premier temps –, leur présence peut toutefois mettre les médecins sur la piste d’autres affections. En particulier, elles sont fortement associées à la dystrophie myotonique, une pathologie génétique entraînant une dégénérescence musculaire progressive. Plusieurs recherches révèlent même que presque tous les patients porteurs d’une dystrophie myotonique de type 1 présentent ce type singulier de cataracte. Ainsi, repérer ces éclats multicolores lors d’un examen pourrait offrir aux spécialistes un indice précoce pour diagnostiquer cette maladie insidieuse.

L’étrange beauté du regard médical

Dans ce contexte, il est fascinant que le clinicien puisse parfois percevoir, au détour d’un simple examen ophtalmologique, des signes aussi éloquents que subtils. La découverte fortuite d’une cataracte « sapin de Noël » ne relève donc pas seulement du curieux ou du rare ; elle illustre à quel point l’œil reste une fenêtre précieuse sur le reste du corps et sur certaines pathologies autrement difficiles à détecter.