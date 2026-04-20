Comment vos hormones influencent votre appétit pendant les règles – ce qu’il faut comprendre

Au fil du cycle menstruel, de nombreuses femmes constatent des variations de leur appétit. Ces fluctuations s’expliquent par l’action des hormones, qui modifient le comportement alimentaire et transmettent d’importants signaux sur les besoins du corps.

Tl;dr Fluctuations hormonales modifient l’appétit durant le cycle.

Envies de sucre et de glucides amplifiées avant les règles.

Manger selon ses besoins physiologiques, sans culpabilité.

L’influence discrète des hormones sur la faim

Lorsque l’on s’interroge sur ces brusques élans vers un paquet de biscuits ou ce détour inexpliqué par la boulangerie, il s’agit rarement d’un simple manque de volonté. En réalité, les fluctuations hormonales qui rythment le cycle menstruel jouent un rôle central dans la gestion de l’appétit. Des chercheurs du Journal of Nutritional Science ont mis en évidence que les variations d’œstrogène et de progestérone influent directement sur la sensation de faim, mais aussi sur nos choix alimentaires.

Périodes du cycle : quand le corps dicte ses besoins

Chaque phase du cycle amène sa propre « humeur » hormonale. Ainsi, durant la première moitié, une dominance d’œstrogène confère souvent une stabilité : l’envie de manger reste mesurée, presque prévisible. Puis, insidieusement, le taux d’œstrogène baisse tandis que la progestérone grimpe ; c’est là que l’appétit se modifie. Beaucoup constatent alors que la satiété tarde à venir ou que les repas habituels semblent moins rassasiants. Ce schéma se répète inlassablement chaque mois : il s’agit d’une réponse biologique, pas d’un comportement à réprimer.

Sucres et féculents : pourquoi ces envies sont si vives avant les règles ?

Juste avant les règles, rares sont celles et ceux qui échappent à cette attirance soudaine pour le chocolat ou le pain chaud. La cause ? Une légère baisse du taux de sérotonine, neurotransmetteur impliqué dans la régulation de l’humeur et de l’appétit. Le corps cherche alors instinctivement à rétablir son équilibre en sollicitant des aliments riches en glucides, qui favorisent une remontée rapide du moral. D’autres mécanismes interviennent également : par exemple, une sensibilité accrue aux variations de glucose peut rendre les douceurs encore plus séduisantes à ce moment précis.

Mieux accompagner son appétit au fil du cycle

Face à ces signaux internes parfois déroutants, il est préférable d’adopter quelques réflexes simples :

Miser sur des repas riches en protéines, fibres et bonnes graisses pour stabiliser la faim.

Prévoir des encas comme des fruits, des yaourts ou quelques noix afin d’éviter les fringales soudaines.

Veiller à bien s’hydrater et préserver son sommeil pour atténuer ces variations.

Réaliser que ces changements sont normaux permet d’aborder son alimentation avec plus de sérénité : ici, nul besoin de culpabiliser. Ces oscillations ne témoignent pas d’un manque de contrôle, mais simplement du dialogue naturel entre hormones et besoins énergétiques du corps humain. À chacun·e d’apprendre à reconnaître ce rythme pour mieux y répondre – tout devient alors bien moins déconcertant.