Des médecins alertent : des plans de travail tendance associés à une maladie pulmonaire mortelle

Des médecins tirent la sonnette d’alarme après avoir observé une augmentation de cas de maladie pulmonaire mortelle chez des personnes exposées à certains matériaux utilisés pour les plans de travail de cuisine, désormais couramment présents dans de nombreux foyers.

Tl;dr La silicose touche gravement les fabricants de plans de travail.

touche gravement les fabricants de plans de travail. Les autorités de Californie envisagent d’interdire la pierre reconstituée .

. L’épidémie s’étend, nécessitant des mesures urgentes.

L’épidémie cachée de la silicose refait surface

Longtemps associée à des métiers tels que l’extraction minière ou le sablage, la silicose prend aujourd’hui une tournure inattendue. Désormais, ce sont les ouvriers qui fabriquent et découpent la pierre reconstituée, très prisée pour ses qualités esthétiques dans nos cuisines et salles de bains, qui en paient un lourd tribut. Plusieurs alertes émanant de médecins, d’associations de santé publique et de défenseurs des travailleurs se multiplient en Californie, mais aussi bien au-delà.

Pierre reconstituée : un matériau sous le feu des critiques

Ce matériau synthétique, qui peut contenir plus de 90 % de silice cristalline — bien davantage que le granit ou le marbre naturels — libère lors de sa coupe ou son ponçage des poussières extrêmement fines. Une fois inhalées, ces particules microscopiques s’incrustent dans les poumons, déclenchant une inflammation chronique puis une fibrose irréversible. La conséquence ? Une altération majeure des échanges gazeux pouvant évoluer vers l’insuffisance respiratoire et même la mort chez des ouvriers parfois âgés d’à peine quarante ans.

L’alerte ne se limite plus à la côte Ouest. Un premier cas reconnu dans le Massachusetts illustre l’extension géographique du phénomène. Les symptômes initiaux — toux persistante, essoufflement — sont souvent confondus avec d’autres maladies pulmonaires, retardant ainsi le diagnostic et compromettant la prise en charge.

L’urgence d’une riposte réglementaire

Face à cette vague inattendue, les autorités sanitaires californiennes ont réagi : depuis fin 2025, tout cas suspect ou avéré doit obligatoirement être signalé aux services compétents. Des centaines de diagnostics ont déjà été posés depuis 2019, dont plusieurs dizaines d’issues fatales ou ayant nécessité une greffe pulmonaire.

Pour tenter d’enrayer cette crise moderne, les agences recommandent désormais :

Renforcement du contrôle des expositions professionnelles à la silice.

du contrôle des expositions professionnelles à la silice. Mise en place systématique de dispositifs anti-poussière adaptés.

Dépistage médical précoce auprès des salariés exposés.

Bannissement progressif des matériaux contenant trop de silice, sur le modèle australien.

Entre croissance du secteur et impératif sanitaire

Tandis que l’engouement pour les rénovations ne faiblit pas, le contraste devient frappant entre le succès commercial des plans en pierre reconstituée et le coût humain révélé par cette nouvelle épidémie professionnelle. Malgré quelques avancées réglementaires, experts et associations pointent un besoin criant d’agir davantage pour éviter que ces ateliers ne deviennent les foyers silencieux d’une tragédie évitable. Si rien n’est fait pour protéger efficacement ces travailleurs, c’est toute une filière qui risque d’être remise en question.