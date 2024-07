L’ANSM alerte sur le ballon gastrique de l’entreprise Allurion

Même si la perspective d’une solution simple et rapide pour perdre du poids est séduisante, elle ne doit pas occulter les éventuelles conséquences sanitaires associées à cette pratique.

Son intérêt à long terme et son ticket d’entrée élevé, pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros , font débat. Bien que le produit ne bénéficie pas de l’approbation des autorités sanitaires françaises, plusieurs dizaines de cliniques privées en France continuent de proposer son implantation.

Ce dispositif médical offre une particularité notable : la réduction du volume de l’estomac sans nécessairement recourir à une intervention chirurgicale lourde. En revanche, son usage n’est pas dénué de conséquences potentiellement graves. Des incidents ont en effet été rapportés, incluant des occlusions intestinales et des perforations gastriques potentiellement graves.

