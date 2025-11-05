Les oncologues alertent : le cancer du poumon peut toucher les non-fumeurs et appelle à la vigilance

Les oncologues alertent sur le fait que le cancer du poumon touche aussi des non-fumeurs. À l’occasion du mois de sensibilisation, ils insistent sur l’importance de reconnaître précocement les symptômes pour améliorer la prise en charge de la maladie.

Tl;dr Le cancer du poumon touche aussi les non-fumeurs.

Symptômes précoces : toux persistante, essoufflement, fatigue.

Arrêter de fumer et dépister tôt sauve des vies.

Un cancer aux multiples visages

Chaque mois de novembre, la sensibilisation au cancer du poumon invite à repenser nos idées reçues. Loin d’être réservé aux fumeurs, ce cancer peut frapper n’importe qui. Selon le Dr Anadi Pachaury, directeur associé à l’hôpital Max Super Speciality, et le Dr Arun Kumar Goel, président de l’Andromeda Cancer Hospital, les causes sont multiples : pollution atmosphérique, exposition passive à la fumée ou encore facteurs génétiques exposent également les non-fumeurs.

Des symptômes trompeurs, un diagnostic souvent tardif

Il faut bien l’admettre, les signaux d’alerte passent trop souvent inaperçus. « Une toux qui ne guérit pas, une légère gêne thoracique ou même une voix enrouée peuvent être ignorées pendant des semaines », insiste le Dr Pachaury. Les experts rappellent que certains signes comme la fatigue persistante, des infections pulmonaires répétées ou la présence de sang dans les crachats doivent conduire à consulter sans attendre. Surtout si l’on vit dans un environnement pollué ou si l’on a fumé.

Mieux vaut prévenir : modes de vie et dépistage en première ligne

La lutte contre le cancer du poumon commence souvent bien avant l’apparition des symptômes. D’après les spécialistes interrogés, il est crucial d’agir sur plusieurs fronts :

Arrêter complètement de fumer : aucune dose n’est inoffensive.

aucune dose n’est inoffensive. Diminuer l’exposition aux polluants : purifier son air intérieur et porter un masque lors des pics de pollution.

purifier son air intérieur et porter un masque lors des pics de pollution. Dépistage par scanner low-dose annuel : recommandé pour les ex-fumeurs de longue date entre 50 et 80 ans.

Par ailleurs, adopter une alimentation riche en antioxydants – fruits, légumes verts ou noix – contribue à protéger nos cellules pulmonaires. Le Dr Goel préconise également une activité physique régulière d’au moins 30 minutes par jour et la limitation de l’alcool.

L’après-tabac : vigilance et espoir de réversibilité

Contrairement à une croyance répandue, cesser de fumer n’est jamais vain. « L’amélioration débute dès les premières semaines après l’arrêt ; chaque année compte pour réduire le risque », affirme le Dr Pachaury. Un suivi médical régulier avec examens adaptés (dont le scanner thoracique) permet de détecter précocement d’éventuelles anomalies chez les ex-fumeurs.

Les professionnels insistent enfin : ne jamais banaliser une toux ou un essoufflement persistant – ces signes doivent alerter, car dans la majorité des cas, plus le diagnostic est précoce, meilleures sont les chances de guérison.

Qu’il s’agisse d’arrêter la cigarette ou simplement d’écouter ses poumons, la prévention reste notre meilleure alliée face au cancer du poumon.