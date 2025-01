Chaque cigarette fumée écourte votre vie de 20 minutes

Fait effrayant : chaque cigarette fumée raccourcit votre vie de 20 minutes précieuses.

Le tabagisme, une épée de Damoclès pour l’espérance de vie

Une récente étude de l’University College de Londres (UCL) apporte un éclairage alarmant sur les conséquences du tabagisme sur l’espérance de vie. Elle révèle qu’au-delà des dégâts qu’il inflige à nos organes internes, le tabagisme grignote aussi inexorablement notre temps sur terre.

Une horloge de vie qui s’égrène à chaque bouffée

Selon cette étude, chaque cigarette fumée réduit la vie moyenne d’un fumeur de 20 minutes. Un chiffre qui peut paraître dérisoire, mais qui, accumulé, a des conséquences dramatiques sur l’espérance de vie. Ainsi, un fumeur qui consomme un paquet par jour perd sept heures de sa vie chaque jour. En extrapolant, le constat est sans appel : le tabagisme réduit toujours l’espérance de vie totale.

Le tabagisme, une cause majeure de maladies et de décès évitables

Le tabagisme est l’une des principales causes de maladies et de décès évitables dans le monde. Au Royaume-Uni, environ 80 000 décès sont enregistrés chaque année suite à des maladies liées au tabagisme. Les principaux coupables ? Le cancer du poumon, les maladies cardiaques, la BPCO et autres affections respiratoires. « Beaucoup sous-estiment les dommages réels causés par le tabac », souligne le Dr Sarah Jackson, chercheuse principale du groupe de recherche sur l’alcool et le tabac de l’UCL.

Arrêter de fumer, un pas vers la récupération de son temps de vie

L’étude souligne également les effets bénéfiques de l’arrêt du tabac sur la santé. En arrêtant de fumer, une personne peut commencer à récupérer une partie du temps perdu. Les améliorations physiologiques commencent dès les premières heures ou jours suivant l’arrêt. Plus le temps passe après l’arrêt, meilleure est la récupération. Ainsi, un fumeur qui arrête le 1ᵉʳ janvier pourrait regagner une semaine entière de vie d’ici au 20 février de la même année.

Arrêter de fumer, pour une vie plus longue et de meilleure qualité

Les résultats de la recherche révèlent une statistique inquiétante : ceux qui fument et ne cessent pas avant l’âge adulte tendent à perdre environ 10 années de vie. Mais l’arrêt du tabac offre des avantages immédiats et permanents à l’individu. Le risque de maladies cardiaques, d’AVC et de nombreuses autres affections diminue et la fonction pulmonaire s’améliore. Au bout d’un an, l’ex-fumeur aura presque tout récupéré en termes d’espérance et de qualité de vie perdues.