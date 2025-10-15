Arrêter de fumer, même après 50 ans, freine le déclin de la mémoire et des facultés mentales

De récentes recherches révèlent que l’arrêt du tabac, même à un âge avancé, permet de freiner la perte de mémoire et le déclin des fonctions cognitives, offrant ainsi des bénéfices notables pour la santé cérébrale, quel que soit le moment de l’arrêt.

Tl;dr Arrêter de fumer protège le cerveau à tout âge.

Les ex-fumeurs ralentissent leur déclin cognitif.

Mieux vaut tard que jamais pour la santé mentale.

Fumer : des conséquences sur le cerveau plus réversibles qu’on ne l’imagine

Les effets du tabac sur la santé sont connus de longue date, mais un doute subsistait : arrêter tardivement, est-ce vraiment utile ? Une vaste étude internationale, récemment publiée dans The Lancet, vient bousculer certaines idées reçues. Selon ces travaux, stopper la cigarette même après des décennies permettrait de protéger son cerveau et d’atténuer le déclin de la mémoire en vieillissant.

Des données inédites sur le vieillissement cérébral

Le projet a compilé des informations issues de 12 pays, rassemblant des suivis sur plusieurs années auprès d’adultes aux profils variés. L’objectif ? Évaluer l’évolution de la mémoire, du raisonnement et de la vitesse de traitement mental en fonction du rapport au tabac. Les participants étaient répartis selon quatre catégories précises :

Jamais-fumeurs

Fumeurs actuels

Personnes ayant arrêté autour de la quarantaine ou cinquantaine

Personnes ayant cessé plus tardivement

Chaque individu voyait ses performances cognitives mesurées avant et après l’arrêt pour saisir l’impact réel.

L’arrêt, même tardif, change la donne

Un fait ressort avec netteté : ralentir ou stopper sa consommation de cigarettes influe positivement sur le rythme du déclin cognitif. Les personnes ayant renoncé au tabac – même très tard – bénéficient d’un vieillissement cérébral moins marqué que celles qui persistent à fumer. Plus frappant encore, ceux qui arrêtent à l’âge mûr (entre 40 et 59 ans) présentent une meilleure santé cognitive plusieurs années après, comparés aux fumeurs invétérés.

Ce constat n’exonère pas les risques associés à une initiation précoce : les individus n’ayant jamais touché à une cigarette restent ceux dont les capacités mentales se maintiennent le mieux avec l’âge. Cependant, il serait injustifié de croire qu’il est « trop tard » pour agir sur sa propre santé mentale.

Des bénéfices tangibles à tout âge

Nombreux sont ceux qui pensent que cesser de fumer après des années n’aurait guère d’effet. Or, cette recherche démontre que chaque étape d’arrêt compte : préserver sa mémoire, diminuer le risque de démence ou simplement garder une clarté d’esprit accrue. Bref, comme le soulignent les auteurs : « Il vaut mieux s’arrêter tard que persister à fumer toute sa vie. »

Si vous hésitez encore à franchir le pas – quel que soit votre âge –, gardez en tête ce message essentiel : il n’est jamais trop tard pour prendre soin de votre cerveau.