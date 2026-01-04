Quand le raclement de gorge révèle un reflux laryngopharyngé méconnu : explications et symptômes

Des raclements de gorge persistants peuvent révéler bien plus qu’une simple habitude. Ce symptôme fréquent cache parfois un trouble méconnu appelé reflux laryngopharyngé, une affection où des remontées acides irritent la gorge sans forcément provoquer de brûlures d’estomac.

Tl;dr LPR : reflux acide silencieux, symptômes atypiques persistants.

Mauvaises habitudes alimentaires et stress aggravent en Inde.

Changer d’hygiène de vie soulage la majorité des cas.

Un reflux discret mais envahissant

Dans le tourbillon de la vie urbaine, qui n’a jamais ressenti cette impression étrange : la gorge qui gratte, la voix rauque au réveil ou l’irritation persistante après un repas copieux ? Derrière ces signes parfois minimisés se cache fréquemment le reflux laryngopharyngé, ou LPR. Beaucoup l’ignorent, car ici pas de brûlure œsophagienne comme dans le reflux classique. Selon Dr. Joseph Salhab, gastro-entérologue à Florida connu sous @thestomachdoc sur Instagram, il s’agit là d’une « mystérieuse affection » dont souffrent bien plus de personnes qu’on ne l’imagine.

Symptômes trompeurs et facteurs aggravants

Souvent assimilé à tort à des allergies, au tabac ou à une simple toux chronique, le LPR se manifeste par une panoplie de petits maux : toux après les repas, raclements de gorge incessants, voix éraillée, sensation de boule impossible à avaler. Parfois s’ajoutent des goûts amers, des glaires épaisses ou même une gêne respiratoire. La raison ? L’acide et la pepsine irritent fortement le larynx et les voies respiratoires supérieures. Et contrairement au reflux gastro-œsophagien (RGO), ces symptômes restent souvent silencieux mais bien réels.

En Inde particulièrement – à Delhi, Faridabad, ou ailleurs – certaines habitudes culturelles et urbaines accentuent encore la prévalence du phénomène : plats épicés en fin de soirée, dîners trop gras engloutis devant l’écran, surcharge pondérale croissante… Les études locales estiment que près de 11% des adultes indiens seraient concernés.

Cascade de causes physiologiques et comportements à risque

Il serait illusoire de tout mettre sur le dos du piment ou du stress : derrière ce reflux sournois se cachent des mécanismes bien identifiés. Une faiblesse du sphincter inférieur œsophagien favorise la remontée acide – phénomène aggravé par la grossesse, l’obésité ou certains médicaments comme les anti-inflammatoires. Ajoutons-y les aliments déclencheurs (tomates, chocolat, boissons gazeuses), le tabac ou encore l’alcool.

Pour s’y retrouver parmi tous ces facteurs, il vaut mieux surveiller :

Une alimentation riche en graisses ou épices,

Des repas irréguliers,

Le port de vêtements serrés,

Une consommation excessive de caféine.

L’espoir dans le quotidien : gestes simples avant tout

Heureusement, selon le Dr Salhab, un changement d’hygiène de vie suffit souvent à calmer le jeu. Fractionner ses repas, éviter l’oreiller plat ou les siestes post-dîner, privilégier une eau alcaline, voire quelques marches après manger… Autant d’ajustements accessibles qui soulagent rapidement. Lorsque cela ne suffit pas, des traitements comme les inhibiteurs de pompe à protons (PPI) sont envisagés en relais médical.

Repérer ce reflux atypique tôt évite bien des complications. Un dernier conseil avant de tirer un trait sur ce mal discret : si les symptômes persistent malgré tout effort personnel – toux rebelle, gêne vocale durable –, une consultation auprès d’un spécialiste ORL ou gastro-entérologue devient indispensable. Parfois il ne faut pas grand-chose pour retrouver une gorge apaisée… et un peu plus de légèreté au quotidien.