Un composé de ce fruit pourrait être une clé de la lutte contre l’obésité et le diabète

Ce fruit renferme un composé naturel qui peut abaisser le taux de glucose dans le sang et stimuler la perte de poids. Vous demandez-vous quel fruit peut avoir ces effets surprenants ?

Tl;dr L’acide élénolique des olives pourrait aider à traiter l’obésité et le diabète.

Il aurait un effet hypoglycémiant similaire à certains médicaments injectables.

Les chercheurs ont identifié son action sur certaines hormones métaboliques.

L’acide a permis de réduire la prise alimentaire et a favorisé la perte de poids.

Les promesses de l’acide élénolique

Une fois de plus, il semblerait que notre santé dépend en grande partie de ce que nous mangeons. Une étude récente a mis en lumière le potentiel thérapeutique d’un composé présent dans les olives pour le traitement de l’obésité et du diabète.

Ce composé, appelé acide élénolique, a démontré un effet hypoglycémiant comparable à celui de certains médicaments sur des souris.

Une alternative naturelle possible aux médicaments existants

Le défi était d’identifier des agents plus sûrs, moins chers et plus pratiques pour prévenir l’apparition de troubles métaboliques et du diabète de type 2. Ce composé d’olive offre une solution prometteuse. Lors d’un essai, les chercheurs ont observé que les souris obèses diabétiques qui avaient reçu de l’acide élénolique pesaient moins, présentaient une meilleure régulation de la glycémie, étaient moins gourmandes et avaient même commencé à perdre du poids.

Agir sur des hormones spécifiques

Pour expliquer ces effets impressionnants, les scientifiques ont identifié l’action de l’acide élénolique sur deux hormones métaboliques: les hormones GLP-1 et PYY, qui favorisent la satiété et préviennent la suralimentation tout en contrôlant la glycémie et le métabolisme.

Des résultats prometteurs pour l’avenir

Bien que ces résultats soient basés sur des tests effectués sur des souris, ils sont très encourageants pour l’avenir de la recherche sur le diabète et l’obésité. En effet, “l’acide élénolique des olives a des effets prometteurs sur la libération d’hormones et la santé métabolique, en particulier dans les cas d’obésité et de diabète”, explique le professeur Liu, l’un des chercheurs de l’équipe.

Ces travaux confirment une fois de plus le rôle central de l’alimentation dans le maintien de notre santé.