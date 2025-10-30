Le jeûne prolongé ne guérit pas le cancer : découvrez ses véritables effets possibles

Si le jeûne prolongé suscite l’espoir de ralentir certains processus liés au cancer, il ne constitue pas un remède. Les experts alertent sur les risques potentiels et rappellent l’absence de preuves solides concernant son efficacité contre la maladie.

Tl;dr Jeûne prolongé n’a pas prouvé d’effet curatif contre le cancer.

Risque accru pour patients affaiblis par traitements ou maladie.

Mésinformation alimente de faux espoirs et dangers réels.

Le mythe du jeûne miracle contre le cancer

Les réseaux sociaux regorgent de promesses séduisantes autour de « miracles nutritionnels » censés guérir le cancer. Parmi les tendances actuelles, une affirmation circule : un jeûne hydrique strict de vingt-et-un jours permettrait de « priver les cellules cancéreuses de nourriture », entraînant leur disparition. L’idée est simple, presque rassurante : il suffirait d’arrêter de manger pour guérir. Mais la réalité biologique, elle, s’avère infiniment plus complexe.

Ce que disent vraiment la science et la médecine

En observant les études récentes, on constate que le jeûne, sous ses formes intermittentes ou brèves (de 12 à 72 heures), influence certains mécanismes cellulaires — réparation des tissus, gestion de l’énergie. Une publication scientifique marquante en 2024 a ainsi montré que le jeûne peut temporairement inhiber l’activité des cellules souches intestinales avant une phase régénératrice intense, activée par la voie mTOR. Toutefois, cette régénération présente une double face : si elle aide à restaurer les tissus, elle peut aussi favoriser des mutations néfastes dans des cellules fragilisées, ouvrant potentiellement la porte à la formation de tumeurs.

La plupart des travaux portent sur des protocoles courts et strictement encadrés — rien à voir avec un jeûne hydrique extrême de trois semaines. Les risques associés à une telle privation sont nombreux :

Déséquilibres électrolytiques

Dénutrition aggravée chez les malades du cancer

aggravée chez les malades du cancer Chute dangereuse de la pression artérielle et fonte musculaire

Ces complications peuvent sérieusement compromettre l’efficacité des traitements comme la chimiothérapie ou aggraver la fatigue.

L’illusion de la « détox » et ses dangers réels

Il persiste une croyance tenace : celle que le corps accumulerait des « toxines » qu’il suffirait d’« évacuer » via le jeûne. Pourtant, foie et reins accomplissent ce travail sans relâche. Le cancer naît d’anomalies génétiques provoquant une prolifération cellulaire incontrôlée, non d’une supposée accumulation toxique. Aucun essai clinique mené chez l’humain n’a démontré qu’un long jeûne hydrique éliminait des cellules cancéreuses ou faisait régresser une tumeur.

Mise en garde face aux solutions simplistes

Si la recherche sur le lien entre métabolisme et cancer progresse — notamment sur certaines restrictions caloriques très ciblées — rien ne justifie d’affamer son organisme pendant plusieurs semaines sans supervision médicale stricte. D’autant que les cellules cancéreuses font souvent preuve d’adaptabilité supérieure en situation de carence, parfois au détriment des cellules saines.

Pour accompagner au mieux un patient atteint de cancer, seule une combinaison éprouvée de traitements médicaux – chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie ou immunothérapie – demeure pertinente. En somme, s’appuyer sur un jeûne prolongé pour combattre un cancer expose non seulement à des illusions dangereuses mais également à un risque vital bien réel.