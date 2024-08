L’OMS appelle à une vaccination urgente face au nouveau variant du virus mpox

L'Organisation Mondiale de la Santé a exhorté ce lundi les nations affectées par le nouveau variant du mpox, originaire d'Afrique, à initier des campagnes de vaccination dans les régions signalant des cas. Quelles pourraient être les répercussions de cette décision ?

Tl;dr L’OMS appelle à la vaccination dans les pays touchés par le variant du mpox.

Les personnes à risque d’infection élevé sont particulièrement ciblées.

Une urgence de santé publique internationale a été décrétée.

18.737 cas de Mpox ont été recensés en Afrique depuis le début de l’année.

Face à la menace du Mpox, l’OMS appelle à la vaccination

Face à l’émergence du variant du mpox en Afrique, appelé autrefois « variole du singe« , l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a exhorté ce lundi les pays affectés à lancer des plans de vaccination dans les zones où des cas ont été recensés. Parmi les pays concernés, on compte notamment la République démocratique du Congo (RDC), le Kenya, le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda.

Le personnel soignant et les enfants, cibles prioritaires

De plus, l’OMS a souligné l’importance de cibler les personnes à risque d’infection élevé, notamment les enfants, les travailleurs de la santé et le personnel soignant. Cette recommandation intervient quelques jours après que l’organisation a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale, la plus haute alerte sanitaire.

Le transport international sous surveillance

Concernant le transport international, l’OMS a préconisé d’établir ou de renforcer les accords de collaboration transfrontalière en matière de surveillance et de gestion des cas suspects de Mpox. Elle insiste cependant sur le fait que ces mesures doivent être mises en place « sans recourir à des restrictions générales sur les voyages et le commerce » qui pourraient impacter inutilement les économies locales, régionales ou nationales.

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter

Depuis le début de l’année, 18 737 cas suspectés ou confirmés de Mpox ont été recensés en Afrique, selon l’agence de santé de l’Union africaine (Africa CDC). Un premier cas d’un nouveau variant a même été découvert en Europe, en Suède, la semaine dernière.