Contre la Mpox, l’OMS préconise des plans de vaccination dans les régions concernées

En ce qui concerne le transport international, l’OMS invite à « établir ou renforcer les accords de collaboration transfrontalière » concernant la surveillance et la gestion des cas suspects de mpox. Il est toutefois important de ne pas imposer de restrictions générales sur les voyages et le commerce qui auraient un impact inutile sur les économies locales, régionales ou nationales.

L’OMS leur recommande également de « lancer des plans pour faire progresser les activités de vaccination contre la variole (…) dans les zones où des cas sont apparus, ciblant les personnes à risque d’ infection élevé » : cas contacts, y compris les contacts sexuels, les enfants, les travailleurs de la santé et le personnel soignant.

Outre la vaccination, l’OMS préconise plusieurs mesures visant à endiguer la propagation du virus . Les pays concernés sont ainsi appelés à préparer des plans nationaux de lutte et à maintenir des capacités de surveillance.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Une alerte sanitaire du niveau le plus élevé, tout comme celle déclarée en 2022 lors de la précédente épidémie de mpox.

Le mpox est en recrudescence en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays voisins tels que le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda. Ce constat alarmant a conduit l’OMS à décréter le 14 août, une urgence de santé publique de portée internationale .

« Agir maintenant et agir vite. » L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé, ce lundi 19 août, un appel fort aux pays africains touchés par le variant du Mpox. La recommandation est claire : lancer impérativement des plans de vaccination dans les régions où le virus a pris ses quartiers.

Face à l'augmentation des cas de mpox dans divers pays africains, l'Organisation mondiale de la santé a proclamé une urgence de santé publique, représentant le degré d'alerte le plus critique. Quelles pourraient être les conséquences de cette situation à l'échelle mondiale ?

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter