Grippe : début de la vaccination en pleine vague Covid

Les personnes les plus fragiles pourront être vaccinées dès le 18 octobre en pharmacie, cabinet médical ou chez une sage-femme.

Les personnes âgées de 65 ans au moins, atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, les personnes souffrant d’obésité sévère ainsi que l’entourage des nourrissons fragiles sont invités à bénéficier de la vaccination contre la grippe. Mais aussi, les professionnels de santé et professionnels des établissements médico-sociaux au contact de patients à risque, les aides à domicile des particuliers employeurs vulnérables et les professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires.

Et ce, en France métropolitaine, Guadeloupe, Martinique et Guyane à partir de demain mardi 18 octobre, gratuitement en pharmacie, cabinet médical ou auprès d’une sage-femme.

Grippe : Un contexte sanitaire particulier

À partir du 15 novembre, cette possibilité s’ouvre à tous les Français mais à leurs frais s’ils sont extérieurs à la cible. Certains spécialistes redoutent ce qui pourrait s’apparenter à une épidémie de grippe cet hiver. Pour quelles raisons ?

D’abord, des données sanitaires en provenance d’Australie (qui est sorti de l’hiver), pays dans lequel les symptômes grippaux se sont montré sévères. Et puis, après deux hivers marqués par le Covid, les gestes barrières sont désormais bien plus rares.

Une baisse de l’immunité

L’autre motif d’inquiétude provient du fait que lors du dernier épisode de grippe saisonnière, la campagne de vaccination faisait écho à celle du rappel contre le Covid, et moins de Français ont été vaccinés contre la grippe. Avec pour conséquence, une immunité de la population générale qui a tendance à diminuer.

La Haute autorité de santé (HAS) souhaite “atteindre (…) une couverture vaccinale d’au moins 75% pour tous les groupes cibles”. La HAS rappelle en outre qu’il est “important de maintenir les efforts de vaccination contre la grippe saisonnière afin de limiter la surcharge du système de soins”. En n’oubliant pas que la Covid se trouve dans une huitième vague et que la campagne d’automne visant le variant Omicron a débuté.