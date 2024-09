Mpox : le vaccin contre la variole du singe disponible en pharmacie en France ?

Le renforcement de la vaccination contre la variole du singe en France est une mesure salutaire face à la propagation de ce virus. Même si le vaccin n’offre pas une protection immédiate, il constitue une étape essentielle pour freiner la progression de cette maladie. Il est crucial que les personnes à risque prennent conscience de la nécessité de se faire vacciner. Le rôle des médias et des professionnels de santé dans la sensibilisation et l’information est donc primordial.

Pour se faire vacciner, il suffit de prendre rendez-vous sur le site Sante.fr ou sur Doctolib. La vaccination est gratuite et ne nécessite pas d’ordonnance, mais un rendez-vous est nécessaire.

Le vaccin contre le virus Mpox est notamment proposé aux individus à risque, tels que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les personnes trans et les professionnels de lieux de consommation sexuelle. La Haute Autorité de Santé (HAS) a précisé que « Pour les personnes qui ont déjà été infectées par le virus, l’immunité naturelle conférée par l’infection rend inutile leur vaccination ».

Pour contrer la propagation de la variole du singe, deux vaccins sont actuellement disponibles en France : l’Imvanex® et le Jynneos®. Ces deux vaccins sont produits par le laboratoire danois Bavarian Nordic. L’Imvanex® est utilisé depuis 2013 pour la prévention de la variole chez les adultes. Il a reçu une Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) le 25 juillet 2022 pour la prévention de la variole du singe. Le vaccin Jynneos® a obtenu une AMM aux Etats-Unis depuis 2019 et a été autorisé à l’importation en France.

Le virus de la variole du singe , connu également sous le nom de Mpox, fait l’objet d’une surveillance accrue par les autorités sanitaires françaises. Une souche plus virulente de ce virus se propage non seulement en Afrique, mais aussi en Europe, où un cas a été confirmé en Suède. Face à cette menace, la France renforce son dispositif de vaccination. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé l’ouverture de « 232 sites de vaccination », avec d’autres à venir.

