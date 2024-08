Transmission du nouveau variant du virus Mpox : ce que vous devez savoir

Face à la menace d'une épidémie mondiale du virus mpox, la vigilance s'intensifie. L'Organisation mondiale de la Santé a activé son niveau d'alerte le plus élevé le mercredi 14 août suite à l'augmentation des cas. Comment pouvons-nous nous protéger efficacement ?

Alerte Mondiale à l’émergence du virus mpox

Le virus mpox, bien que moins connu que la grippe ou le Covid-19, est désormais au centre des préoccupations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Mercredi 14 août, elle a activé son niveau d’alerte maximal face à la recrudescence des cas.

Les voies de transmission du mpox

Originaire d’Afrique centrale et de l’Ouest, le mpox se manifeste par des symptômes variés allant de la fièvre aux courbatures, en passant par des vésicules et des maux de tête. Selon le ministère de la Santé et de la Prévention, le virus se propage principalement par le contact direct avec les lésions cutanées d’une personne infectée. Ces lésions, très contagieuses, sont semblables à de petites cloques. Le contact avec les fluides corporels, tels que le pus des cloques, la salive, ou encore le sang, est également un vecteur de transmission.

Autres modes de transmission

Outre le contact direct, le virus peut aussi se transmettre par l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires, notamment lors de contacts prolongés en face à face. Cependant, ce mode de transmission est moins fréquent et nécessite une proximité étroite avec une personne malade. Les objets contaminés, comme la literie ou les vêtements, peuvent aussi transmettre le virus s’ils ont été en contact avec des lésions infectées.

Prévention contre le mpox

La prévention est cruciale pour éviter la propagation du mpox. Cela passe par une bonne hygiène des mains, l’isolement des personnes infectées et une vigilance accrue des autorités sanitaires dans les régions où le virus est actif.