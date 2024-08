Gabriel Attal dévoile 232 nouveaux centres de vaccination Mpox en France

La réaction proactive du gouvernement français face à cette épidémie de mpox est à saluer. Cependant, il est crucial de rester vigilants et de suivre les recommandations sanitaires. La lutte contre cette maladie est un combat collectif qui nécessite la participation de tous.

La France entend également jouer un rôle à l’échelle mondiale dans la lutte contre l’épidémie de mpox. Le gouvernement a ainsi annoncé un don de 100.000 doses de vaccin , qui seront distribuées via l’Union européenne.

232 sites de vaccination ont été ouverts à travers le territoire. L’objectif est clair : protéger au maximum les Français. L’Institut Pasteur a également affirmé être prêt à « tester et vacciner les patients » selon les directives des autorités.

Le Premier ministre démissionnaire Gabriel Attal a détaillé mardi sur X les mesures prises par l’État français pour se prémunir contre cette nouvelle souche du mpox. « Nous nous tenons prêts à faire face à tous les scénarios et à tous les risques. » a-t-il souligné.

Dans un contexte international marqué par la propagation de l’épidémie de mpox , le gouvernement français a mis le système de santé en « état de vigilance maximale » . La détection d’un cas de sous-type clade 1b, plus virulent, en Suède a accentué l’alerte.

