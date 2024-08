Frédéric Valletoux anticipe des « cas sporadiques » du nouveau variant mpox en France

En tant que journaliste d’actualité, je tiens à souligner l’importance de rester vigilant face à cette nouvelle menace. Ce n’est pas la première fois que nous sommes confrontés à une telle situation et nous avons su, par le passé, faire preuve de résilience. Il est crucial de continuer à suivre les recommandations sanitaires pour protéger non seulement notre santé individuelle, mais aussi celle de la communauté. N’oublions pas que nous sommes tous dans le même bateau.

Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail

Vous aimez nos contenus ? Recevez chaque jour nos dernières publications gratuitement et directement dans votre boite mail Recevoir la newsletter