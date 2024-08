Où le nouveau variant du virus Mpox a-t-il été détecté? Focus sur la Suède, le Pakistan et l’Ouganda

Le virus mpox, autrefois appelé variole du singe, continue d'étendre son emprise avec l'apparition de nouvelles variantes, particulièrement en Europe. Quels pourraient être les impacts de cette propagation continue ?

Le virus MPOX : une menace mondiale en pleine expansion

Le virus MPOX, jadis connu sous le nom de « variole du singe« , gagne du terrain. Son influence s’étend désormais à l’échelle mondiale, avec l’apparition de nouveaux variants, notamment en Europe.

Une flambée de contamination

La République démocratique du Congo (RDC), le Burundi et le Rwanda sont touchés par une recrudescence du virus. Face à cette situation, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclenché son niveau d’alerte le plus élevé, déclarant une urgence de santé publique internationale. Depuis plusieurs semaines, l’Ouganda et le Kenya signalent également des cas de mpox, transportés depuis la RDC par des individus contaminés.

Le virus touche l’Europe

L’Agence suédoise de santé publique a révélé un cas de sous-type clade 1b, la même nouvelle souche apparue en RDC depuis septembre 2023. Le patient a été infecté lors d’une visite dans une région africaine confrontée à une épidémie majeure de mpox clade 1. Face à cette situation, le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a insisté sur la nécessité pour les pays touchés de lutter ensemble contre le virus.

Le nouveau variant atteint l’Asie du Sud

Le Pakistan a également enregistré son premier cas de mpox. Bien que l’origine précise de la souche soit encore inconnue, le patient, un homme de 34 ans, est actuellement en traitement dans la province de Khyber Pakhtunkhwa.

Ces nouvelles détections dans des régions aussi variées que l’Europe, l’Asie du Sud et l’Afrique de l’Est soulignent l’importance d’une réponse mondiale coordonnée.