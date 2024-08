Mpox : l’Afrique recevra ses premières doses de vaccins dès la semaine prochaine

La semaine prochaine, l'Afrique attend avec impatience l'arrivée de 10 000 doses de vaccins contre le mpox, généreusement promises par les États-Unis, suite à la déclaration de l'OMS concernant l'urgence sanitaire internationale. Quelle sera l'efficacité de cette initiative?

Tl;dr L’Afrique reçoit 10.000 doses de vaccins contre le mpox de la part des États-Unis.

L’OMS a déclaré une urgence de santé publique internationale pour le mpox.

La livraison de ces vaccins a été critiquée pour sa lenteur.

Les États-Unis et le Japon ont promis des millions de doses de vaccin.

Les États-Unis envoient des renforts en Afrique

Face à l’urgence de santé publique internationale déclarée par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant le mpox, une maladie animale transmissible à l’homme, l’Afrique s’apprête à recevoir une importante dotation. Les États-Unis ont promis de livrer 10 000 doses de vaccins sur le continent la semaine prochaine.

Le mpox, une menace grandissante

Originaire du Danemark où il a été découvert en 1958 chez des singes de laboratoire, le mpox a fait sa première apparition chez l’homme en 1970, en République démocratique du Congo. Cette maladie, transmise par contact physique étroit, est particulièrement létale. La souche du virus connue sous le nom de clade 1b est la plus dangereuse.

Un système de livraison critiqué

Malgré la gravité de la situation, « des doses de vaccins auraient été rendues disponibles dans plus de 70 pays en dehors de l’Afrique », souligne le Guardian. Cet état de fait a conduit de nombreux experts à décrier la lenteur des livraisons et un système mondial d’acheminement des tests, des traitements et des vaccins défaillant pour les pays à faibles revenus.

Des promesses de dons massifs

En plus des États-Unis, le Japon a également promis d’envoyer des vaccins, prévoyant la livraison de 3,5 millions de doses destinées aux enfants. La France, quant à elle, a annoncé l’envoi de 100 000 doses via l’Union européenne. En somme, plus de 10 millions de doses seraient nécessaires pour endiguer la maladie.