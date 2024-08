Calvaire nocturne d’un Burundais infecté par le virus Mpox : une douleur insupportable

Le Burundi, situé à la frontière de la République démocratique du Congo, est confronté à une augmentation des cas de virus mpox, ce qui cause de nombreuses souffrances parmi les patients. Comment le pays peut-il faire face à cette épidémie ?

La menace du virus mpox plane sur le Burundi

Le Burundi, petit pays d’Afrique de l’Est, est confronté à une épidémie du virus mpox, qui se propage à un rythme alarmant. Bien que ce pays ne compte pour l’heure aucune victime, le spectre des centaines de morts recensés dans la République démocratique du Congo voisine, épicentre de l’épidémie, plane sur ses habitants.

Un témoignage bouleversant

Le virus, déclaré « urgence sanitaire mondiale », a suscité de vifs émois suite aux témoignages de patients affectés, dont celui d’Egide Irambona.

Ce résident burundais a partagé sa douloureuse expérience avec la BBC : « J’avais un ami qui avait des ampoules sur le corps. Je crois que c’est lui qui m’a transmis la maladie, je ne savais pas que c’était la variole du singe », a-t-il révélé depuis son lit d’hôpital à Bujumbura, la capitale du pays.

Une prise de conscience nécessaire

Malgré les dangers, la vie continue au Burundi, l’un des pays les plus pauvres au monde. Cependant, selon le Dr Liliane Nkengurutse, directrice nationale du Centre des opérations d’urgence de santé publique, la population semble ignorer la gravité de la situation. « Même là où il y a eu des cas, les gens continuent à se mélanger entre eux », confie-t-elle, soulignant le défi d’éduquer les citoyens à propos de la maladie et les inciter à être plus prudents.