Le pape en prière pour les victimes de Mpox

L'épidémie de mpox continue de gagner du terrain en Afrique, et le Gabon a enregistré son premier cas. Ce dimanche, le pape François a prié pour les victimes et a appelé à la distribution équitable des traitements existants, afin que personne ne soit laissé sans soins. Quelles sont les mesures prises pour garantir cette équité dans l'accès au traitement ?

Tl;dr Le pape François appelle à la solidarité face à l’épidémie de mpox en Afrique.

Il invite les gouvernements et industries à partager les traitements disponibles.

Le virus, initialement transmis par les singes, se propage désormais entre humains.

10 000 doses de vaccins seront prochainement livrées en Afrique par les États-Unis.

Le pape François rallie le monde à la lutte contre le mpox

Face à l’ampleur de l’épidémie de mpox qui s’intensifie en Afrique, le pape François a vivement appelé à l’union et à la solidarité. Il a exprimé sa compassion ce dimanche pour les victimes du virus, insistant sur l’urgence de partager les traitements existants pour que «personne ne manque de soins».

Un appel à la solidarité mondiale

Le Saint-Père a qualifié le mpox d' »urgence sanitaire mondiale » et a exhorté les gouvernements et les industries privées à agir de concert pour combattre l’épidémie. Se montrant particulièrement proche de la population de la République démocratique du Congo, fortement affectée, il a exprimé sa solidarité avec les communautés d’églises des pays les plus touchés.

Le mpox, une maladie virale en pleine expansion

Le mpox, aussi connu sous le nom de variole du singe, est une maladie virale qui peut se propager de l’animal à l’homme et entre humains par contact physique. Il provoque des symptômes tels que :

La fièvre

Des douleurs musculaires

Des lésions cutanées

La recrudescence du mpox en Afrique, touchant principalement la RDC, mais aussi le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l’Ouganda, a conduit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à déclencher son plus haut niveau d’alerte.

Des vaccins en route vers l’Afrique

Une bonne nouvelle dans ce contexte difficile : l’Afrique devrait recevoir la semaine prochaine 10 000 doses de vaccins anti-mpox, gracieusement offertes par les États-Unis.