Alerte maximale de l’OMS face à la variole du singe

Tl;dr L’OMS a déclenché son plus haut niveau d’alerte face à la résurgence de mpox en Afrique.

La situation est considérée comme une urgence de santé publique de portée internationale.

L’épidémie actuelle est plus contagieuse et dangereuse que celle de 2022.

La maladie a augmenté de 160% en 2024 par rapport à l’année précédente.

Alerte maximale de l’OMS face à la résurgence de mpox en Afrique

Une situation alarmante a conduit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à déclencher mercredi son plus haut niveau d’alerte sanitaire. Cette mesure fait suite à l’augmentation inquiétante des cas de mpox (variole du singe) en Afrique.

Une urgence de santé publique de portée internationale

« Aujourd’hui, le comité d’urgence s’est réuni et m’a fait savoir qu’à son avis, la situation constitue une urgence de santé publique de portée internationale », a déclaré le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’OMS. L’alerte a été déclenchée sur les conseils d’un comité ad hoc d’experts, après concertation et évaluation des critères d’urgence.

Un virus plus contagieux et dangereux

Contrairement à l’épidémie de 2022, le virus actuel est plus contagieux et dangereux. Il est provoqué par le clade 1 et une variante encore plus dangereuse, le clade 1b, avec un taux de mortalité estimé à 3,6%. Le nombre de cas a augmenté de 160% en 2024 par rapport à l’année précédente, avec un total de 38.465 cas recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022.

Une riposte mondiale coordonnée

L’OMS s’engage à « coordonner la riposte mondiale, en collaborant étroitement avec chaque pays touché », a assuré le Dr Tedros. Il a également rappelé l’importance d’investir dans la capacité de diagnostic, la réponse de santé publique, l’aide au traitement et la vaccination.